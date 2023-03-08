Про це інформують у МЗС України.

"Міністерство закордонних справ України уважно слідкує за подіями в Тбілісі", - пише пресслужба.

У заяві наголосили, що Грузія як держава, яка прагне отримати членство в Європейському Союзі, має неухильно гарантувати своїм громадянам основоположні права та свободи, зокрема й право на мирний протест.

"Ми також взяли до уваги намір Президентки Грузії Саломе Зурабішвілі ветувати закон про так званих "іноземних агентів", який підважує діяльність громадянського суспільства. Поділяємо позицію ЄС про те, що проєкт закону в його нинішній редакції суперечить європейським цінностям та стандартами", - йдеться в заяві.

Читайте також: У Грузії затримали 66 учасників протестів під будівлею парламенту, опозиція анонсувала нові мітинги

У Міністерстві підтримують громадян на протести в Тбілісі: "Висловлюємо солідарність із грузинським народом в його прагненні продовжити розбудову європейського майбутнього Грузії".

Відзначимо, що 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російське законодавство про "іноагентів". Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Обговорення почали за відсутності більшості опозиційних депутатів.