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Головна Здоров'я У Києві відкрили реабілітаційний центр Recovery для військових, поліцейських і рятувальників

У Києві відкрили реабілітаційний центр Recovery для військових, поліцейських і рятувальників

Юлія Лаврук
22 листопада, 2024 п'ятниця
14:26
Здоров'я

У Києві на базі медичної установи Міністерства внутрішніх справ відкрили новий реабілітаційний центр Recovery

Зміст

Про це повідомили у МВС.

У центрі надаватимуть безплатні послуги з реабілітації військовим, поліцейським і рятувальникам, які отримали поранення внаслідок бойових дій. Щорічно тут зможуть допомагати майже 2 тисячам пацієнтів.

У МВС зазначили, що з кожним пацієнтом працюватиме мультидисциплінарна команда: фізичні терапевти, ерготерапевти, масажисти, логопеди, психологи та інші фахівці. 

"Простір обладнано за світовими стандартами інклюзивності та технологічності. Центр оснащений тренажерами та апаратами для реабілітації, що охоплюють широкий спектр функціональних порушень, зокрема мінно-вибухові травми, і сприяють відновленню на високому рівні", – йдеться в повідомленні.

Крім того, в реабілітаційному центрі є зала фізичної реабілітації з апаратами віртуальної реальності (VR), що забезпечують зворотний зв'язок із пацієнтом.

  • Станом на початок листопада в Україні понад 360 закладів уклали контракти з Національною службою здоров'я України на надання реабілітаційних послуг у сфері охорони здоров'я.
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