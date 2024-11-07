В Україні понад 360 закладів охорони здоров'я мають контракти з НСЗУ на надання реабілітаційних послуг, – Ляшко

Про це під час запуску "Реабілітація в Україні" (Rehab4U) розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Залежно від виду травми є декілька рівнів складності, за якою НСЗУ оплачує надану реабілітаційну послугу. Ми сконцентрувалися на першому етапі – створити цю мережу, щоб визначити заклади, які повинні мати реабілітаційні відділи. Після цього ми інфраструктурно допомагаємо для того, щоб зробити умови в цих реабілітаційних відділеннях однаково комфортними як для мультидисциплінарних команд, які працюють, так і для тих, хто проходить реабілітацію", – зазначив міністр.

За його словами, проєкт Rehub4u, який стартує в Україні, має на меті підвищити якість таких послуг. Він передбачає додаткове навчання команд реабілітологів, додаткові програми, роботу з навчальними закладами. Україна перейматиме досвід і США, і Європейського Союзу.

"У 2023 році ми завершили госпітальне планування, визначили кластерні й надкластерні лікарні, залежно від їхньої ролі в госпітальному окрузі. Зобов'язали в кожній кластерній і багатопрофільній надкластерній лікарні створити реабілітаційне відділення. Це дало нам змогу забезпечити доступність до реабілітаційної послуги на території всієї країни, не концентруючись виключно на монопрофільних реабілітаційних закладах", – додав Віктор Ляшко.