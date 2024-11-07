Найбільша інвестиція уряду США у фізичну реабілітацію в Україні: стартував проєкт Rehab4U

Про це з місця події повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Rehab4U об'єднає державні установи, неурядові та громадські організації, а також міжнародних партнерів для створення ефективної системи реабілітації, яка зможе надавати всім українцям, хто цього потребує, належний рівень реабілітаційних послуг в їхніх громадах.

Реабілітаційний проєкт, зокрема, сприятиме розвитку стійкої та інклюзивної системи реабілітації для людей, які відновлюються після травм, хвороб, операцій, а також для людей з інвалідністю. Rehab4U буде впроваджений у 15 регіонах України для забезпечення загальнонаціонального впливу.

"Кількість поранених ветеранів та цивільних з початку повномасштабного вторгнення зробила посилення реабілітаційних послуг пріоритетною інвестицією для Сполучених Штатів, адже ми працюємо, щоб підтримати ваших людей, які щодня страждають від жорстоких атак Росії", - зазначила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

Вона також додала, що США виділили на проєкт $40 млн, що є найбільшою інвестицією американського уряду у фізичну реабілітацію в Україні.

"Запуск проєкту Rehab4U є надзвичайно важливим для нашої країни сьогодні, адже розвиток сучасної системи реабілітації та покращення доступу до якісних послуг залишаються нашими головними пріоритетами", - наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.