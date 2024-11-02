Перший медзаклад в Україні отримав статус Центру реінтеграції для звільнених з полону воїнів
В Україні перший заклад охорони здоров'я отримав статус Центру реінтеграції для звільнених з полону військовослужбовців. Наразі він розрахований на 100 місць
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Відповідний статус медзаклад отримав наказом Міністерства оборони. Він працює в центральному регіоні й вже надає медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу військовим після повернення з полону.
У відомстві зазначили, що Центр реінтеграції - це спеціалізований комплекс, який надає всі послуги в одному місці: медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу. Також там здійснюють реінтеграційні заходи та допомагають в отриманні довідок та відновленні документів.
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Наразі медзаклад розрахований на 100 місць з можливістю розширення до 200 і більше за рахунок реабілітаційних ліжок.
"Ми також вже отримали перші пропозиції та побажання від військовослужбовців і медичного персоналу. Усі вони будуть враховані Департаментом охорони здоров'я Міноборони", - додали у Міністерстві.
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