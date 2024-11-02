Перший медзаклад в Україні отримав статус Центру реінтеграції для звільнених з полону воїнів

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Відповідний статус медзаклад отримав наказом Міністерства оборони. Він працює в центральному регіоні й вже надає медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу військовим після повернення з полону.

У відомстві зазначили, що Центр реінтеграції - це спеціалізований комплекс, який надає всі послуги в одному місці: медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу. Також там здійснюють реінтеграційні заходи та допомагають в отриманні довідок та відновленні документів.

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Наразі медзаклад розрахований на 100 місць з можливістю розширення до 200 і більше за рахунок реабілітаційних ліжок.

"Ми також вже отримали перші пропозиції та побажання від військовослужбовців і медичного персоналу. Усі вони будуть враховані Департаментом охорони здоров'я Міноборони", - додали у Міністерстві.