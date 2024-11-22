Росія намагається налякати Захід загрозою ядерної війни, аби змінити курс підтримки України, - ЦПД

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, Росія зараз посилила інформаційну роботу в медіаполі Заходу і намагається різними інструментами просувати тезу, що "загроза ядерної війни вища, ніж за Карибської кризи".

Коваленко зазначив, що таким чином Росія хоче налякати Захід і змінити курс підтримки України.

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"При цьому на Глобальному Півдні РФ уникає масштабування теми, бо розуміє, що залежить від Китаю та Індії. Навіть в інформаційному плані буде помітна стратегія РФ з усім цим", - додав Коваленко.