Росія намагається налякати Захід загрозою ядерної війни, аби змінити курс підтримки України, - ЦПД
Росія просуває тезу, що "загроза ядерної війни вища, ніж за Карибської кризи", аби залякати Захід і змінити курс підтримки України
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
За його словами, Росія зараз посилила інформаційну роботу в медіаполі Заходу і намагається різними інструментами просувати тезу, що "загроза ядерної війни вища, ніж за Карибської кризи".
Коваленко зазначив, що таким чином Росія хоче налякати Захід і змінити курс підтримки України.
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"При цьому на Глобальному Півдні РФ уникає масштабування теми, бо розуміє, що залежить від Китаю та Індії. Навіть в інформаційному плані буде помітна стратегія РФ з усім цим", - додав Коваленко.
- Високий представник ЄС Жозеп Боррель сказав, що "не бачить звʼязку" між рішенням США дозволити Україні завдавати удари по РФ далекобійною зброєю та гіпотетичною ядерною війною.
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