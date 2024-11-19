Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Боррель заявив, що "не бачить звʼязку" між дозволом США на далекобійні удари по РФ та загрозою ядерної війни

Боррель заявив, що "не бачить звʼязку" між дозволом США на далекобійні удари по РФ та загрозою ядерної війни

Дар'я Куркіна
19 листопада, 2024 вiвторок
20:57
Світ Саміт ЄС, Жозеп Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель сказав, що "не бачить звʼязку" між рішенням США дозволити Україні завдавати удари по РФ далекобійною зброєю та гіпотетичною ядерною війною

Зміст

Про це він повідомив на пресконференції після Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин, передає Укрінформ.

"Я не бачу зв’язку між рішенням, яке було прийнято президентом Байденом та гіпотетичною ядерною війною. Як я казав, це є безвідповідальним - говорити та використовувати погрози ядерною зброєю. Що дозволив робити президент Байден - це використовувати зброю по російській території, на відстань до 300 кілометрів від російського кордону, - що є доволі обмеженим, до речі, - і використовувати звичайні засоби ураження", - сказав Боррель.

Дипломат підкреслив, що європейські міністри не вперше порушували питання, чи можуть держави ЄС дозволити Києву використовувати свою зброю для ударів по військових обʼєктах у РФ. За його словами, це - національна компетенція.

"Кожна держава вирішує, що вона хоче робити (із наданою Україні зброєю, – ред.) Але США надіслали сигнал, важливий сигнал, що вони дають такий дозвіл на використання, на обмежену дальність у 300 кілометрів. Це не дуже глибоко на російській території, але, ймовірно, це перший крок, щоб надати українцям можливість не лише збивати стріли, але й вражати лучника", - наголосив високий представник ЄС.

  • Увечері 17 листопада з'явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.
  • 18 листопада повідомлялось, що рішення Байдена дозволити Україні бити далекобійними ракетами ATACMS вглиб території Росії стосується лише Курської області.
  • У ніч на 19 листопада підрозділи Збройних сил України завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ. За інформацією ЗМІ, під час атаки Україна вперше використала ATACMS.



 

Теги:
Новини
Україна
Росія
ЄС
Війна з Росією
ядерна безпека
США
ядерна війна
Жозеп Боррель
Читайте також:
Ілон Маск
Автор Світлана Кравченко
17 листопада, 2024 неділя
Перша леді Бразилії вилаялася на Ілона Маска на заході G20: мільярдер відреагував
Віталій Портников
Автор Оксана Ліховід
18 листопада, 2024 понедiлок
Адміністрація Байдена готує Україну до глобалізації війни у 2025 році - Портников про дозвіл бити по РФ ракетами ATACMS
"Заберіть ваш фашистський триколор!" Завдяки українцям з акції Юлії Навальної у Берліні прибрали прапор РФ
Автор Анатолій Буряк
17 листопада, 2024 неділя
"Заберіть ваш фашистський триколор!" Завдяки українцям з акції Юлії Навальної в Берліні прибрали прапор РФ
  • USD 41.17
    Купівля 41.17
    Продаж 41.66
  • EUR
    Купівля 43.49
    Продаж 44.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
19 листопада
21:45
Live
Юхим Конопля (праворуч), Україна - Албанія
Албанія - Україна 0:0: онлайн-трансляція вирішального матчу Ліги націй
21:32
Оновлено
ппо
Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами: ППО спрацювала на Київщині. Ситуація ввечері 19 листопада
21:26
Ексклюзив
"ТЦК - це досі єдиний вхід у військо": головний сержант 4 Центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ Семирог-Орлик про плани Міноборони замінити ТЦК
21:18
Реджеп Тайїп Ердоган
"Це непозитивні події": Ердоган про дозвіл Україні на удари ATACMS по РФ
20:55
російська ППО, Севастополь, Крим
Партизани "Атеш" розсекретили систему ППО, яка захищає ключові обʼєкти у Севастополі
20:35
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Путін розширює перелік загроз - вносить зміни до ядерної доктрини РФ. Колонка Сергія Згурця
20:15
Футболка збірної України з 1000-м номером
"1000 днів боротьби і відваги": збірна України перед грою Ліги націй показала футболку з особливим номером
20:03
OPINION
Навіщо Путін змінив ядерну доктрину Росії
19:48
Оновлено
Ілюстративне фото
На Брянщині уражено арсенал РФ, ЗМІ повідомили про застосування ATACMS
19:34
Джорджія Мелоні
"Італія зробила інший вибір": премʼєрка Мелоні про дозвіл США Україні на використання ATACMS
19:11
Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен
Прем'єрка Данії анонсувала передачу Україні ще двох партій F-16
18:58
Володимир Зеленський
Президент підписав закон про запровадження е-посвідчення ветерана
18:47
Олександр Хижняк
Промоутер Усика запропонував олімпійському чемпіону Хижняку перейти у професіонали
18:44
Білий дім
США не змінюватимуть політику ядерного стримування у відповідь на нову доктрину РФ, - Білий дім
18:30
Ексклюзив
"Якщо це був ATACMS - це чудово": Defense Express про удар по ракетному арсеналу РФ на Брянщині
18:24
Ексклюзив
Дональд Трамп-молодший
"Трамп-молодший намагається бути ще більшим Трампом, ніж сам Трамп": політолог Несвітайлов
18:19
світло
Діятиме одна черга: Укренерго оприлюднило інформацію про відключення електроенергії 20 листопада
18:07
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас
У ЄС готові "взяти на себе тягар допомоги Україні", якщо США обмежать підтримку, - глава МЗС Польщі Сікорський
18:07
Україна Британія
Британія виділила €8,8 млн на закупівлю дронів для України
18:05
Володимир Зеленський та Джейк Салліван
У Білому домі закликали Україну посилити мобілізацію: "справа не в браку зброї"
18:03
Перебувала у власності Житомирської єпархії УПЦ МП: садибу Терещенків повернули у власність держави
18:03
OPINION
Мігранти, соціальні ліфти і чому "це було вже"
17:42
Інфографіка
Збірна України, Грузія - Україна
Ліга націй: що потрібно Україні, аби уникнути вильоту з дивізіону B
17:34
Болгарія
Болгарія звернулася до ЄС з проханням обмежити імпорт українського меду
17:29
Про смерть Путіна: у "Дикому театрі" в Києві пройшла премʼєра вистави "Тіні"
17:12
Дмитро Медведєв
"Може, старий Байден і справді вирішив гарно піти з життя": Медведєв відреагував на дозвіл США бити по РФ ракетами ATACMS
17:06
Готував удар по ТЕС у Дніпрі: 15 років тюрми отримав російський агент
16:58
Куп'янськ
Росіяни обстріляли Куп'янськ із РСЗВ: зруйновані будинки, є поранені
16:58
Оновлено
Росіяни атакували дронами гуртожиток у Глухові на Сумщині: є загиблі, серед них дитина
16:40
Сергій Марченко
Доплати вчителям, кошти на військову техніку та підтримку українців за кордоном: які ключові параметри держбюджету на 2025 рік
16:34
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 86 боєзіткнень. Найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках
16:23
збірна Німеччини
Ліга націй: розклад усіх матчів і трансляцій 19 листопада
16:19
економіка
У Bloomberg підрахували, скільки коштів доведеться витрачати Європі на оборону за президентства Трампа
16:04
Анонс
Володимир Бражко (ліворуч), Україна - Албанія
Албанія - Україна: де та коли дивитися матч Ліги націй
16:00
OPINION
блог Сергій Таран
Команда Трампа: віддані та слухняні
15:43
Данія
Данія виділить €130 млн для оборонної промисловості України
15:41
storm shadow
The Times: Ракети Storm Shadow. Як працює одна з найпотужнішої зброї сучасності
15:29
Сергій Гнезділов
Публічне СЗЧ Гнезділова: суд залишив військового під вартою
15:29
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:29
Ексклюзив
Росіяни спалюють значні ресурси в пеклі війни: полковник ЗСУ про ситуацію на східному напрямку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV