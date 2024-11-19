Боррель заявив, що "не бачить звʼязку" між дозволом США на далекобійні удари по РФ та загрозою ядерної війни

Про це він повідомив на пресконференції після Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин, передає Укрінформ.

"Я не бачу зв’язку між рішенням, яке було прийнято президентом Байденом та гіпотетичною ядерною війною. Як я казав, це є безвідповідальним - говорити та використовувати погрози ядерною зброєю. Що дозволив робити президент Байден - це використовувати зброю по російській території, на відстань до 300 кілометрів від російського кордону, - що є доволі обмеженим, до речі, - і використовувати звичайні засоби ураження", - сказав Боррель.

Дипломат підкреслив, що європейські міністри не вперше порушували питання, чи можуть держави ЄС дозволити Києву використовувати свою зброю для ударів по військових обʼєктах у РФ. За його словами, це - національна компетенція.

"Кожна держава вирішує, що вона хоче робити (із наданою Україні зброєю, – ред.) Але США надіслали сигнал, важливий сигнал, що вони дають такий дозвіл на використання, на обмежену дальність у 300 кілометрів. Це не дуже глибоко на російській території, але, ймовірно, це перший крок, щоб надати українцям можливість не лише збивати стріли, але й вражати лучника", - наголосив високий представник ЄС.

Увечері 17 листопада з'явилася інформація , що президент Сполучених Штатів Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.

інформація 18 листопада повідомлялось, що р ішення Байдена дозволити Україні бити далекобійними ракетами ATACMS вглиб території Росії стосується лише Курської області.

ішення Байдена дозволити Україні бити далекобійними ракетами ATACMS вглиб території Росії стосується лише Курської області. У ніч на 19 листопада підрозділи Збройних сил України завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ. За інформацією ЗМІ, під час атаки Україна вперше використала ATACMS.





