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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Кремль побоїться застосувати ядерну зброю, - майор ЗСУ Омелян

Тетяна Нижник
20 листопада, 2024 середа
21:44
Війна з Росією

Росія може нанести черговий ракетний удар по Україні, однак ядерний удар малоймовірний

Зміст

Про це розповів майор ЗСУ, дипломат, міністр інфраструктури України (2016-2019), політик Володимир Омелян в етері "Еспресо".

За його словами, міжнародна спільнота, зокрема й Китай, категорично проти такого сценарію.

"Стратегія масованих ударів по українських містах і селах триває не тисячі днів, а майже тисячу років. Протягом цього часу змінювалися лише види зброї, яку використовують наші вороги. Росія точно не здалася. Але як би нас не лякали, Кремль не ризикне застосувати ядерну зброю, адже усвідомлює, що міжнародний порядок не змінився, і ніхто йому дозволу не дав на це. Навіть його вірний союзник Пекін буде категорично проти такого сценарію", - зазначив Омелян.

Читайте також: Кремль знову лякає ядерною зброєю, коли Путін вже дивиться на контури мирної угоди. Акценти світових ЗМІ 20 листопада

Україна має бути готовою до продовження війни. Важливо усвідомити, що наступна війна є неминуча. Тож зараз хотілося б бачити більше стратегічного підходу та лідерства, каже майор ЗСУ.

"На жаль, мене розчарувала заява президента Зеленського щодо Криму та готовності боротися без американської підтримки. Незважаючи на будь-яке можливе перемир’я, війна не завершиться. Україні потрібно оновлювати запаси боєприпасів, переходити від різноманітного "зоопарку" зброї до стандартизованих масових серійних зразків. Це завдання нинішнього президента або його наступника, якщо він не впорається", - додав він.

  • 19 листопада Путін офіційно затвердив нову ядерну доктрину. У документі йдеться, що президент сам може приймати рішення щодо застосування ядерної зброї.
  • Згодом у Пентагоні заявили, що не здивовані рішенням Москви щодо нової ядерної доктрини. Там не бачать ознак, що РФ готується застосувати ядерну зброю в Україні
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
російська армія
ядерна зброя
ЗСУ
ядерна війна
ядерний удар
ядерна небезпека
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