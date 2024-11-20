Кремль побоїться застосувати ядерну зброю, - майор ЗСУ Омелян

Про це розповів майор ЗСУ, дипломат, міністр інфраструктури України (2016-2019), політик Володимир Омелян в етері "Еспресо".

За його словами, міжнародна спільнота, зокрема й Китай, категорично проти такого сценарію.

"Стратегія масованих ударів по українських містах і селах триває не тисячі днів, а майже тисячу років. Протягом цього часу змінювалися лише види зброї, яку використовують наші вороги. Росія точно не здалася. Але як би нас не лякали, Кремль не ризикне застосувати ядерну зброю, адже усвідомлює, що міжнародний порядок не змінився, і ніхто йому дозволу не дав на це. Навіть його вірний союзник Пекін буде категорично проти такого сценарію", - зазначив Омелян.

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Україна має бути готовою до продовження війни. Важливо усвідомити, що наступна війна є неминуча. Тож зараз хотілося б бачити більше стратегічного підходу та лідерства, каже майор ЗСУ.

"На жаль, мене розчарувала заява президента Зеленського щодо Криму та готовності боротися без американської підтримки. Незважаючи на будь-яке можливе перемир’я, війна не завершиться. Україні потрібно оновлювати запаси боєприпасів, переходити від різноманітного "зоопарку" зброї до стандартизованих масових серійних зразків. Це завдання нинішнього президента або його наступника, якщо він не впорається", - додав він.