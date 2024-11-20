Пентагон: не бачимо ознак того, що РФ готується застосувати ядерну зброю в Україні

Про це повідомляє "Голос Америки".

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що у міністерстві не бачать ознак, що РФ готується застосувати ядерну зброю проти України.

"Вони сигналізували, що мають намір оновити [ядерну доктрину - ред.] протягом останніх кількох тижнів. Це та сама безвідповідальна риторика, яку ми бачили раніше і яку ми спостерігали, чесно кажучи, протягом останніх двох років. Тож це те, за чим ми продовжуватимемо спостерігати. Але ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні, і ми не бачимо жодних змін, які потрібно внести в нашу власну ядерну позицію", - заявила дипломатка.

Що передувало

Очільник Кремля Володимир Путін 25 вересня запропонував внести низку змін до основ державної політики в галузі ядерного стримування РФ.

Згодом речник російського диктатора Дмитро Пєсков закликав не пов'язувати зміни до ядерної доктрини РФ із війною в Україні.

19 листопада Путін офіційно затвердив нову ядерну доктрину. У документі йдеться, що президент сам може приймати рішення щодо застосування ядерної зброї.

Сполучені Штати Америки не коригуватимуть свою політику ядерного стримування у відповідь на те, що Росія затвердила нову доктрину, яка розширює підстави для застосування ядерної зброї.