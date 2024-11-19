США не змінюватимуть політику ядерного стримування у відповідь на нову доктрину РФ, - Білий дім

Про це йдеться у заяві Ради національної безпеки Білого дому, передає Reuters.

Зазначено, що Вашингтон не здивований, що Москва оновила свою ядерну доктрину.

"Як ми вже говорили на початку цього місяця, ми не були здивовані заявою Росії про те, що вона оновить свою ядерну доктрину; Росія сигналізувала про свій намір оновити свою доктрину протягом декількох тижнів", - акцентують у Білому домі.

Водночас у Штатах не бачать причин коригувати власну політику ядерного стримування.

"Не спостерігаючи жодних змін у ядерних силах Росії, ми не бачимо жодних причин коригувати наші власні ядерні сили або доктрину у відповідь на сьогоднішні заяви Росії", - додали в Раді нацбезпеки США.

Що передувало

Очільник Кремля Володимир Путін 25 вересня запропонував внести низку змін до основ державної політики в галузі ядерного стримування РФ.

Згодом речник російського диктатора Дмитро Пєсков закликав не пов'язувати зміни до ядерної доктрини РФ із війною в Україні.

19 листопада Путін офіційно затвердив нову ядерну доктрину. У документі йдеться, що президент сам може приймати рішення щодо застосування ядерної зброї.