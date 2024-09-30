У Путіна сказали, чи вважають зміни до ядерної доктрини РФ передумовою до застосування такої зброї
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков закликав не пов'язувати зміни до ядерної доктрини РФ із війною в Україні
Про це пише Інтерфакс.
Пєскова запитали, чи пов'язані зміни до ядерної доктрини РФ із черговою атакою українських безпілотників.
"Не потрібно надмірно апелювати до цього документа", - сказав речник Путіна журналістам, відповідаючи на запитання, чи вважатимуть атаки БПЛА підставою для застосування ядерної зброї після ухвалення формалізації відповідних змін.
За словами Пєскова, "цей документ надзвичайно важливий, ухвалено важливі рішення, вони будуть формалізовані відповідним чином, але спеціальна військова операція триває (війна в Україні, - ред.), і тут не потрібно щоразу шукати якісь ув'язки".
- Російський диктатор Володимир Путін у середу, 25 вересня, запропонував внести низку змін до основ державної політики в галузі ядерного стримування РФ.
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