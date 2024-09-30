Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У Путіна сказали, чи вважають зміни до ядерної доктрини РФ передумовою до застосування такої зброї

У Путіна сказали, чи вважають зміни до ядерної доктрини РФ передумовою до застосування такої зброї

Юлія Юліна
30 вересня, 2024 понедiлок
15:51
Війна з Росією Дмитро Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков закликав не пов'язувати зміни до ядерної доктрини РФ із війною в Україні

Зміст

Про це пише Інтерфакс.

Пєскова запитали, чи пов'язані зміни до ядерної доктрини РФ із черговою атакою українських безпілотників.

"Не потрібно надмірно апелювати до цього документа", - сказав речник Путіна журналістам, відповідаючи на запитання, чи вважатимуть атаки БПЛА підставою для застосування ядерної зброї після ухвалення формалізації відповідних змін.

За словами Пєскова, "цей документ надзвичайно важливий, ухвалено важливі рішення, вони будуть формалізовані відповідним чином, але спеціальна військова операція триває (війна в Україні, - ред.), і тут не потрібно щоразу шукати якісь ув'язки".

Теги:
Новини
Україна
Володимир Путін
ядерна зброя
Дмитро Пєсков
Читайте також:
Володимир Зеленський та Джо Байден
Автор Віталій Бесараб
29 вересня, 2024 неділя
"Не ядерна загроза": експерт Денисенко назвав причину відмови США надати дозвіл Україні на удари вглиб території РФ
Олена Вяльбе
Автор Влад Дідусь
28 вересня, 2024 субота
"Якби кинули серйозну бомбу в центр Лондона, нас би вже всюди пустили": російські лижники погрожують через недопуск до міжнародних змагань
Джо Байден
Автор Катерина Ганжа
29 вересня, 2024 неділя
"Україна переможе у цій війні", - президент США Байден
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.01
    Купівля 41.01
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 45.8
    Продаж 46.49
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
30 вересня
16:45
Молдова
"Це виклик": ЄС заявив про загрозу втручання Росії у внутрішні справи Молдови
16:45
Віктор Орбан
Орбан провів переговори з Китаєм і Бразилією, щоб ініціювати "мирний саміт" щодо України, - ЗМІ
16:44
шахраї, шахрайство
Привласнили понад $2,5 млн: Нацполіція ліквідувала міжнародний шахрайський кол-центр та екстрадувала іноземців
16:35
Вступна кампанія-2024 є найкращою в історії Академії, - ректор Академії СБУ Андрій Черняк
16:28
Оновлено
Херсонська область
Війська РФ обстріляли Херсон і область: поранено 8 людей
16:22
Оновлено
Андрій Сибіга зустрівся з Петером Сіярто в Будапешті
Сибіга обговорив із Сіярто План перемоги України й питання нацменшин
16:18
Єнс Столтенберг
"Безрозсудна риторика РФ": Столтенберг відреагував на ядерні погрози Путіна
16:10
Дональд Трамп
Трамп готує добірку звинувачень у нечесності, щоб в разі програшу назвати вибори в США недійсними, - Axios
16:02
Хрещатик
У Києві на Майдані Незалежності та Хрещатику 1 жовтня зупинять рух, щоб вшанувати полеглих захисників
16:00
OPINION
У пошуках "перемир'я"
15:42
Олександр Лукашенко
Литва передала Міжнародному кримінальному суду документи про злочини режиму Лукашенка
15:32
обстріл Херсона
Армія РФ вдарила по Мирнограду на Донеччині: є загиблий і поранений
15:26
Не з'явився жоден адвокат: суд у справі митрополита УПЦ МП Павла Лебедя перенесли
15:17
Забруднене повітря у Києві
Міндовкілля назвало причини задимлення в Києві та області
15:00
Вовчанськ
Ворог застосовує вогнеметну систему ТОС-1А та КАБи: в ОТУ "Харків" розповіли про ситуацію на звільненому заводі у Вовчанську
14:57
Залучав підлеглих до ремонту власної нерухомості: ексначальника Запорізького ОТЦК судитимуть за зловживання службовим становищем
14:31
путін
Путін підписав указ про призов до армії РФ 133 тис. осіб
14:31
Наталка Діденко
Де буде найхолодніше, а де - вітряно: прогноз погоди на 1 жовтня від Наталки Діденко
14:25
Білорусь солдати
Білорусь розпочинає "черговий етап" перевірки боєздатності авіації та ППО
14:04
OPINION
Оперативна пауза до середини жовтня. Які уроки має винести Банкова з візиту до США
13:55
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича у Києві. Наслідки ракетного удару РФ 10.10.22
Росіяни знищили або пошкодили майже 1000 бібліотек в Україні, а з ними - понад 200 млн книжок
13:53
Марін Ле Пен
Марін Ле Пен постала перед судом за звинуваченням у нецільовому використанні коштів Європарламенту
13:32
В Україні довічно ув'язнили керівника групи ФСБ, яка готувала теракти проти Сил оборони в Запоріжжі
13:03
загранпаспорт рф
Українці, яких РФ примусово паспортизувала на ТОТ, не нестимуть відповідальності, - Мінʼюст
12:35
Володимир Сальдо
РФ запустила дезінформацію про нібито підготовку владою України зараження води на Херсонщині
12:29
Зірка "Поліцейського з Беверлі-Гіллз" Джон Ештон помер у 76-річному віці
12:25
Огляд
світ, міжнародний огляд
Захід повинен менше перейматися червоними лініями росіян, а Путіна можна спробувати притягнути до відповідальності за злочини. Акценти світових ЗМІ 30 вересня
12:15
Євросоюз
Очільники МЗС країн ЄС проведуть екстрену зустріч щодо Близького Сходу
12:01
OPINION
Вибори в Австрії: проросійські ультраправі перемогли, але в уряд не потраплять
11:51
осінь
У вересні в столиці зафіксували 11 температурних рекордів
11:47
Хашим Сафі ад-Дін, Хезболла
"Хезболла" призначила нового ватажка після знищення Хасана Насралли, - ЗМІ
11:22
Андрій Єрмак
Єрмак пояснив, чому для українців План перемоги оприлюднять без деяких закритих деталей
11:15
На фронті загинув артист балету Артем Колбасинський, який повернувся боронити Україну з Литви 
11:07
Ексклюзив
Карта бойових дій за 18-25 вересня
Про розширення на Курщині зони контролю Сил оборони України дізнаємося вже цього тижня, - "Інформаційний спротив"
10:57
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 30 вересня: скільки коштують євро та долар у банках
10:51
електроенергія
В Україні зранку повністю або частково знеструмлені 484 населені пункти: ситуація в енергосистемі станом на 30 вересня
10:38
Зливав ворогу локації ППО та місця базування Нацгвардії: мешканцю Черкас оголосили підозру в держзраді
10:30
Місяць
NASA має намір установити стандартизований часовий пояс на Місяці
10:14
пам’ятник Пушкіну в Одесі
У центрі Одеси активісти прикрили пакетом бюст Пушкіна та закликали демонтувати пам'ятник
10:06
OPINION
Потрібен новий світовий порядок. І без війни тут не минеться
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV