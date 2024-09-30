У Путіна сказали, чи вважають зміни до ядерної доктрини РФ передумовою до застосування такої зброї

Про це пише Інтерфакс.

Пєскова запитали, чи пов'язані зміни до ядерної доктрини РФ із черговою атакою українських безпілотників.

"Не потрібно надмірно апелювати до цього документа", - сказав речник Путіна журналістам, відповідаючи на запитання, чи вважатимуть атаки БПЛА підставою для застосування ядерної зброї після ухвалення формалізації відповідних змін.

За словами Пєскова, "цей документ надзвичайно важливий, ухвалено важливі рішення, вони будуть формалізовані відповідним чином, але спеціальна військова операція триває (війна в Україні, - ред.), і тут не потрібно щоразу шукати якісь ув'язки".