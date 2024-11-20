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Кремль знову лякає ядерною зброєю, коли Путін вже дивиться на контури мирної угоди. Акценти світових ЗМІ 20 листопада

Юрій Мартинович
20 листопада, 2024 середа
11:16
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – як світ сприйняв нову ядерну доктрину Росії та чи дійсно диктатор Володимир Путін готовий до переговорів про замороження війни з поверненням Дональда Трампа у Білий дім

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 20 листопада.

У довгостроковій перспективі, ймовірність ядерної війни дещо зросла через нову ядерну доктрину РФ

ядерна зброя

У світі чимало писали про нову доктрину ядерної безпеки Росії, якою почав лякати Кремль особливо після того, як Україна отримала дозвіл від США завдавати ударів американськими далекобійними ракетами по цілях у РФ. Як відзначають у The New York Times, для Росії ядерна зброя є "головною розмінною монетою" у їх політиці. 

У 1000-й день повномасштабної війни, Росія офіційно оголосила про нову ядерну доктрину, вперше заявивши, що використовуватиме ядерну зброю не лише у відповідь на атаку, що загрожує її виживанню, але й у відповідь на будь-яку атаку, що становить "критичну загрозу" її суверенітету та територіальній цілісності.

"Вперше РФ проголосила право використовувати ядерну зброю проти держави, яка володіє лише звичайними озброєннями — якщо вона підтримується ядерною державою. Україна, яку підтримують Сполучені Штати, Великобританія та Франція, здається, є тією країною, яку Володимир Путін мав на увазі", - пишуть у виданні. 

Однак у The New York Times додають, що реакція у Вашингтоні у вівторок "була показовою – лише позіхання". 

"Офіційні особи відкинули цю доктрину, назвавши її нісенітницею ядерної загрози. Війна в Україні змінила багато речей, зокрема, також привчила Вашингтон і світ до нового використання ядерної зброї як основної розмінної монети Росії у її політиці. Думка про те, що одна з дев’яти країн, які зараз володіють ядерною зброєю, а Іран на порозі того, щоб стати десятою, може натиснути кнопку, швидше за все, викличе знизування плечима, ніж скликання Ради Безпеки ООН", - кажуть The New York Times.

Як відзначив професор Гарварду Метью Банн, який десятиліттями стежив за ядерними ризиками, фактична короткострокова ймовірність використання Росією ядерної зброї не зросла. 

"Для росіян – це звична справа, спроба налякати аудиторію в Європі і, меншою мірою, у Сполучених Штатах, щоб вони припинили підтримку України. Довгострокова ймовірність ядерної війни, ймовірно, дещо зросла, адже готовність США підтримувати удари в глиб Росії посилює ненависть і страх Путіна перед Заходом і, ймовірно, спровокує відповідь Росії, яка посилить страх і ненависть Заходу до Росії", - вважає експерт.    

У The Guardian пишуть, що посадовці США та Європи "надзвичайно стурбовані", оскільки Москва обіцяє відповідь на використання Києвом американських ракет по цілях у Росії

"Росія пообіцяла "належну" відповідь на нову політику і вдалася до бряцання ядерною зброєю, змінивши свою ядерну доктрину. Однак західні офіційні особи вважають, що російська відповідь може відбутися не на полі бою в Україні, а деінде у світі. Потенційні гібридні атаки можуть охоплювати широкий спектр варіантів, включаючи розширення своєї кампанії диверсій і вбивств у Європі або подальше озброєння супротивників США на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні", - відзначають у виданні. 

Путін готовий обговорити з Трампом припинення війни 

Володимир Путін та Дональд Трамп

Володимир Путін та Дональд Трамп, Фото: відкриті джерела

 

А у Reuters написали черговий сценарій мирних переговорів на які начебто готовий піти диктатор Росії Володимир Путін. У виданні кажуть, що Путін відкритий для обговорення угоди про припинення вогню в Україні з Дональдом Трампом, але виключає будь-які серйозні територіальні поступки та наполягає на тому, щоб Київ відмовився від прагнення вступити до НАТО.

"Кремль може загалом погодитися заморозити конфлікт уздовж лінії фронту. Можуть бути переговори щодо поділу чотирьох східних областей: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Росія також може бути відкритою для виходу з відносно невеликих частин території, які вона контролює в Харківській та Миколаївській областях, на півночі та півдні України", - пишуть у виданні. 

Також за даними Reuters, рішення президента США Джо Байдена дозволити Україні запускати американські ракети ATACMS по цілях у Росії, може ускладнити та затримати будь-яке врегулювання – і посилити вимоги Москви, оскільки прихильники жорсткої лінії прагнуть отримати більшу частину України. Також у виданні пишуть, якщо припинення вогню не буде досягнуто, Росія продовжить воювати.

"Хоча Росія не потерпить приєднання України до НАТО або присутності військ НАТО на українській землі, вона відкрита для обговорення гарантій безпеки для Києва, за словами п’яти нинішніх і колишніх посадовців. Інші українські поступки, яких Кремль може домагатися, включають погодження Києвом обмежити чисельність своїх збройних сил і зобов’язання не обмежувати використання російської мови", - пишуть у Reuters.

Там додають, що у внутрішньому плані Путін міг би продати угоду про припинення вогню, згідно з якою Росія утримувала більшу частину території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, як перемогу, яка забезпечила захист російськомовного населення на сході України та зберегла наземний міст до Криму. А от майбутнє самого Криму не обговорюється, заявили всі російські офіційні особи.

США надають нові міни, щоб зупинити окупантів на сході України 

міни

Тим часом президент США Джо Байден пішов на ще одну поступку – дозволив використовувати американські протипіхотні міти. Про це пише The Washington Post. "Цей крок стався в той момент, коли просування Росії на сході України загрожує подолати українську оборону на лінії фронту", - відзначають у виданні.   

За даними американських журналістів, цей тип протипіхотної міни є "нестійким". А це означає, що міни самознищуються або втрачають заряд батареї, щоб зробити їх неактивними протягом кількох днів або тижнів, зменшуючи небезпеку для цивільного населення. Також відомо, що українці зобов’язалися не розміщувати ці міни в густонаселених районах. Але експерти з контролю над озброєннями заявили, що навіть нестійкі міни становлять загрозу для цивільних.

"Байден не хотів постачати Україні міни через занепокоєння всередині його власної адміністрації та з боку широкого кола прихильників проти мін, які кажуть, що ризик для мирного населення є неприйнятно високим. Але прогрес Росії на полі бою за останні місяці змусив Білий дім знайти нові шляхи допомоги Києву, особливо після перемоги новообраного президента Дональда Трампа", - пишуть у The Washington Post.

Також за їх даними, використання нових мін буде обмежено територією України, очікується, що вони будуть саме на сході України.

Читайте також: Зміна правил гри: чому Байден дозволив Україні удари ATACMS по РФ та коли очікувати результату. Пояснюємо

Теги:
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Новини
Світ
Росія
Володимир Путін
ядерна зброя
Війна з Росією
США
ядерна війна
переговори з РФ
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