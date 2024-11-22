У Харкові новорічну ялинку міста встановили в метро
У пʼятницю, 22 листопада, в метро Харкова встановили головну ялинку міста
Про це повідомляє Комунальне підприємство "Центральний парк Харкова".
Зазначено, що техніки встановили ялинку сьогодні вночі на станції метро "Університет".
"Спільно з фахівцями метрополітену підключили та перевірили святкову ілюмінацію та декор. Наступного тижня планують додати зимові інсталяції для гарного настрою відвідувачів харківської підземки", - додають у повідомленні.
- Раніше повідомлялось, що головна ялинка країни, яку встановлять на Софійській площі в Києві 6 грудня, буде сніжно-білою з блакитними гірляндами. Вона могла б мати інтернет-адресу та номер телефону, але від цих планів довелось відмовитись.
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