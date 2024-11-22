У Харкові новорічну ялинку міста встановили в метро

Про це повідомляє Комунальне підприємство "Центральний парк Харкова".

Зазначено, що техніки встановили ялинку сьогодні вночі на станції метро "Університет".

"Спільно з фахівцями метрополітену підключили та перевірили святкову ілюмінацію та декор. Наступного тижня планують додати зимові інсталяції для гарного настрою відвідувачів харківської підземки", - додають у повідомленні.