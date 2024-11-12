У Києві 6 грудня встановлять головну ялинку країни: якою вона буде

Про це у коментарі виданню "Інформатор" розповів президент компанії Folk Ukraine, яка займається організацією свята, Ігор Добруцький.

За його словами, цьогорічна ялинка буде висотою 12-15 метрів, а своїми кольорами символізуватиме "біле полотно, життя з чистого листа" та "блакитне чисте небо над країною".

Спершу організатори хотіли, щоб по білому полотні діти з різних шкіл писали б нову історію України. Також планувалося, що ялинка повинна мати власний номер телефону та інтернет-адресу, щоб українці могли надсилати побажання одне одному. Привітання б транслювали на фотозоні біля дерева.

Проте, як розповів Добруцький, від цих ідей довелось відмовитись, оскільки поки у Київській міській адміністрації узгоджували питання та готували всі дозволи, минуло стільки часу, що вже ніколи втілювати задуми.

"Хотіли ми багато, але через затягування із погодженнями деякі елементи фізично вже не встигнемо. Отже, варіанти „А“ та „В“ відпали, вже лишився тільки „С”", - зазначив президент компанії-організатора.

Нещодавно київська влада вирішила відмовитись від традиційних різдвяних та новорічних заходів - концертів і народних гулянь. Через воєнний стан таке рішення ухвалюється вже третій рік поспіль.