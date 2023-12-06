У Києві запалили вогні на головній ялинці України
Сьогодні, 6 грудня, за традицією – в день Святого Миколая, на Софійській площі Києва запалили вогні на головній ялинці України
Про це написав мер Києва Віталій Кличко.
"Наша ялинка, як і минулого року, - штучна, заввишки 12 метрів. Її встановили і прикрасили за кошти меценатів. Тема локації − "Хоробрі серця", присвячена нашим захисникам і захисницям. Новорічне дерево прикрашають іграшки у формі блакитних та жовтих сердець. На верхівці Герб України - символ нашої державності, національної гідності та сили", - пише Кличко.
Поруч з ялинкою розмістили фотозону у вигляді серця, яка теж присвячена українським воїнам. На локації також присутні маленькі ялинки, оздоблені жовтими й синіми серцями.
"За донат кожен відвідувач може забрати із собою одну прикрасу на згадку. Задонатити можна через qr-коди, які надають благодійні та волонтерські організації, що долучились до ініціативи", - додав мер Києва.
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