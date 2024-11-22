Генератори та ноутбуки: Тайвань виділив $10 млн допомоги для Асоціації міст України

Про це розповіла кореспондентка Марія Черняхівська в етері "Еспресо".

"Уряд Тайваню виділив 10 мільйонів доларів фінансової допомоги для України. За ці кошти вже було закуплено понад 2,5 тис. ноутбуків, а також будуть закуплені тисячі генераторів, якими планують забезпечити понад 500 українських громад. Міністр закордонних справ Тайваню висловив всебічну підтримку Україні", - зазначила вона.

На заході були присутні представники Асоціації міст України, яка буде розподіляти допомогу. Міський голова Ужгорода, член правління АМУ Богдан Андріїв повідомив, що генератори та комп'ютери в першу чергу будуть надані громадам, які найбільше постраждали від збройної агресії Російської Федерації.

"Генератори будуть передані громадам для соціальних установ, садочків, шкіл і медичних закладів, щоб забезпечити безперебійне життя в цих містах, де зараз є значні відключення електроенергії", - сказав він.

Крім того, сьогодні відбувся ще один захід щодо співпраці України і Тайваню. Тайванська технологічна компанія буде впроваджувати інноваційні технології "розумного міста" 5G у місті Буча. Проєкт планують реалізувати в першому кварталі наступного року.

За словами Черняхівської, проєкт спрямований на модернізацію міста, щоб зробити його більш безпечним та інноваційним. Представники компанії розповідали про впровадження 5G-технологій у себе в країні, в країнах Європи та в Америці. В Україні такий проєкт буде створено вперше, і тайванці дуже зацікавлені у співпраці.

Мер міста Буча Анатолій Федорук, який був присутній на заході, розповів, що проєкт був напрацьований спільно: "У Бучі буде реалізовано 5G, систему безпеки та інші інноваційні рішення, що охоплюють поняття Smart City. Тайванська сторона взяла на себе розробку технічного рішення, надання рекомендацій і фінансування проєкту від початку до завершення".