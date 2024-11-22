У бойових діях проти України беруть участь майже 580 тис. росіян, - ГУР

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький, передає Інтерфакс-Україна.

"Майже 580 тисяч – це сухопутна компонента, яка безпосередньо бере участь у бойових діях", - зазначив Скібіцький.

Він уточнив, що ці цифри враховують також військових у Курській області.

Крім того, за його словами, наразі на тимчасово окупованих територіях України розгорнуто угруповання військ Росгвардії в майже 35 тисяч військовослужбовців.