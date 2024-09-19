У Росії план набору контрактників виконується лише на 70%, - РБК-Україна

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на джерела у Силах Оборони України.

Співрозмовник видання припустив, що восени Росія може опинитися перед вибором: провести мобілізацію, або зменшити темпи наступу.

"Раніше такої проблеми не було за рахунок вербування добровольців за контрактом. За даними видання, в окремі місяці план набору виконувався навіть на 115%. Але протягом останніх місяців цей показник почав зменшуватися", - зазначають автори.

За інформацією джерел видання, за останній місяць план набору конрактників на війну з Україною виконали менш ніж на 70%. Зазначається, що наразі лише п'ята частина російських призовників погоджуються підписувати контракт.

"Це свідчить про те, що все менше росіян хочуть йти на війну за гроші. Тому проблема добору до окупаційної армії неминуче рано чи пізно постане перед Кремлем. Нова хвиля мобілізації потягне за собою додаткові навантаження на бюджет РФ і соціальне невдоволення, без якого диктатор Володимир Путін, схоже, волів би обійтись", - додають автори.