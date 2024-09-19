У Росії план набору контрактників виконується лише на 70%, - РБК-Україна
У Росії знижуються темпи набору до армії новобранців, які готові іти на війну за гроші. За останній місяць план набору контрактників виконали менш ніж на 70%
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на джерела у Силах Оборони України.
Співрозмовник видання припустив, що восени Росія може опинитися перед вибором: провести мобілізацію, або зменшити темпи наступу.
"Раніше такої проблеми не було за рахунок вербування добровольців за контрактом. За даними видання, в окремі місяці план набору виконувався навіть на 115%. Але протягом останніх місяців цей показник почав зменшуватися", - зазначають автори.
За інформацією джерел видання, за останній місяць план набору конрактників на війну з Україною виконали менш ніж на 70%. Зазначається, що наразі лише п'ята частина російських призовників погоджуються підписувати контракт.
"Це свідчить про те, що все менше росіян хочуть йти на війну за гроші. Тому проблема добору до окупаційної армії неминуче рано чи пізно постане перед Кремлем. Нова хвиля мобілізації потягне за собою додаткові навантаження на бюджет РФ і соціальне невдоволення, без якого диктатор Володимир Путін, схоже, волів би обійтись", - додають автори.
- Раніше видання Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до міноборони РФ і Кремля повідомляло, що в російській армії фіксується дефіцит солдатів на тлі найвищих втрат із початку повномасштабного вторгнення в Україну. Через це влада РФ може оголосити нову хвилю мобілізації.
- На початку вересня прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська влада не обговорює нову мобілізацію в країні.
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