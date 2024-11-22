У ЦАХАЛі заявили, що знайшли протитанкові ракети російського виробництва на посту "Хезболли"
Військовослужбовці 7-ї бронетанкової бригади Армії оборони Ізраїлю, що діють у східному районі південного Лівану, виявили протитанкові ракети російського виробництва на посту "Хезболли"
Про це інформує The Times of Israel.
За словами військових ЦАХАЛу, вони знайшли кілька протитанкових ракет "Корнет" російського виробництва, а також безпілотник, підготовлений до запуску по території Ізраїлю.
Операція була частиною рейду в районі, який ізраїльські військові вважають "важливим оплотом терору для "Хезболли"".
Під час військової операції також були виявлені бойові позиції, склади зброї, бункери та інші об'єкти інфраструктури, що належать угрупованню.
- Бойовики руху "Хезболла" у понеділок, 18 листопада, завдали ракетного удару по Ізраїлю, внаслідок чого в передмісті Тель-Авіва зазнали поранень п'ятеро людей.
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