У ЦАХАЛі заявили, що знайшли протитанкові ракети російського виробництва на посту "Хезболли"

Про це інформує The Times of Israel.

За словами військових ЦАХАЛу, вони знайшли кілька протитанкових ракет "Корнет" російського виробництва, а також безпілотник, підготовлений до запуску по території Ізраїлю.

Операція була частиною рейду в районі, який ізраїльські військові вважають "важливим оплотом терору для "Хезболли"".

Під час військової операції також були виявлені бойові позиції, склади зброї, бункери та інші об'єкти інфраструктури, що належать угрупованню.