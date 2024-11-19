"Хезболла" вдарила ракетою по передмістю Тель-Авіва: 5 постраждалих

Про це інформує The Times of Israel.

За даними медиків, серед п'яти постраждалих цивільних один перебуває у важкому стані. Всі постраждалі отримали осколкові поранення.

"54-річна жінка у важкому стані, ще одна людина в стані середньої тяжкості і ще троє в задовільному стані доставлені в лікарню Бейлінсон", - йдеться у повідомленні.

Згодом ЦАХАЛ повідомив, що "Хезболла" з території Лівану випустила одну ракету, її перехопила ППО.

"Фрагменти перехопленої ракети впали між двома передмістями Тель-Авіва, спричинивши пожежу і пошкодження навколишніх будівель і транспортних засобів", - зазначили військові.