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"Хезболла" вдарила ракетою по передмістю Тель-Авіва: 5 постраждалих

Ольга Бабишена
19 листопада, 2024 вiвторок
03:14
Світ єврейська громада україни

Бойовики руху "Хезболла" у понеділок, 18 листопада, завдали ракетного удару по Ізраїлю, внаслідок чого у передмісті Тель-Авіва зазнали поранень п'ятеро людей

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Про це інформує The Times of Israel. 

За даними медиків, серед п'яти постраждалих цивільних один перебуває у важкому стані. Всі постраждалі отримали осколкові поранення.

"54-річна жінка у важкому стані, ще одна людина в стані середньої тяжкості і ще троє в задовільному стані доставлені в лікарню Бейлінсон", - йдеться у повідомленні. 

Згодом ЦАХАЛ повідомив, що "Хезболла" з території Лівану випустила одну ракету, її перехопила ППО. 

"Фрагменти перехопленої ракети впали між двома передмістями Тель-Авіва, спричинивши пожежу і пошкодження навколишніх будівель і транспортних засобів", - зазначили військові. 

  • Раніше міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац заявив, що ЦАХАЛ продовжуватиме виконувати операції в Лівані доти, доки не буде досягнуто усіх цілей війни. 
Теги:
Новини
Ізраїль
Ліван
Хезболла
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