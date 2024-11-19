"Хезболла" вдарила ракетою по передмістю Тель-Авіва: 5 постраждалих
Бойовики руху "Хезболла" у понеділок, 18 листопада, завдали ракетного удару по Ізраїлю, внаслідок чого у передмісті Тель-Авіва зазнали поранень п'ятеро людей
Про це інформує The Times of Israel.
За даними медиків, серед п'яти постраждалих цивільних один перебуває у важкому стані. Всі постраждалі отримали осколкові поранення.
"54-річна жінка у важкому стані, ще одна людина в стані середньої тяжкості і ще троє в задовільному стані доставлені в лікарню Бейлінсон", - йдеться у повідомленні.
Згодом ЦАХАЛ повідомив, що "Хезболла" з території Лівану випустила одну ракету, її перехопила ППО.
"Фрагменти перехопленої ракети впали між двома передмістями Тель-Авіва, спричинивши пожежу і пошкодження навколишніх будівель і транспортних засобів", - зазначили військові.
- Раніше міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац заявив, що ЦАХАЛ продовжуватиме виконувати операції в Лівані доти, доки не буде досягнуто усіх цілей війни.
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