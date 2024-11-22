USAID передало 63 генератори водопостачальникам чотирьох областей України

Про це USAID повідомило в соцмережі Х.

"USAID надає Україні обладнання для підготовки до опалювального сезону 2024/25, щоб забезпечити стабільну роботу громадських служб", - йдеться в повідомленні.

Окрім генераторів, Агенство також передало трансформатори, насоси та інше обладнання по всій країні.

.@USAID надає ???????? обладнання для підготовки до опалювального сезону 2024/25, щоб забезпечити стабільну роботу громадських служб. Ми передали 63 генератори водопостачальникам Київщини, Одещини, Харківщини, Львівщини, а також трансформатори, насоси та інше обладнання по всій країні. pic.twitter.com/xWn4xcBnbr — USAID Ukraine (@USAIDUkraine) November 22, 2024