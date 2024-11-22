USAID передало 63 генератори водопостачальникам чотирьох областей України
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало 63 генератори водопостачальникам Київщини, Одещини, Харківщини та Львівщини
Про це USAID повідомило в соцмережі Х.
"USAID надає Україні обладнання для підготовки до опалювального сезону 2024/25, щоб забезпечити стабільну роботу громадських служб", - йдеться в повідомленні.
Окрім генераторів, Агенство також передало трансформатори, насоси та інше обладнання по всій країні.
- Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна інвестує 200 мільйонів євро у відбудову української електромережі, яка зазнала пошкоджень внаслідок російських атак.
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