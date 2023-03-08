Протести в Грузії 8 березня: учасники акцій оточили будівлю парламенту, їх розганяє спецназ, є затримані
Станом на вечір 8 березня у Грузії продовжуються протести стосовно закону "Про прозорість іноземного впливу"
Про це повідомляє видання "Грузія Онлайн".
Ввечері, 8 березня, грузинський народ продовжив протести біля будівлі парламенту. Мітингарі вимагають скасувати законопроєкт про "іноагентів".
Ближче до 23:00 за грузинським часом, спецназ почав розганяти учасників акції. Проти мітингувальників застосовують водомети, сльозогінний газ і перцевий спрей.
"Ситуація у парламенту у ці хвилини напружена. Демонстранти захищаються від спецназу залізними загородженнями", - пишуть місцеві.
МВС Грузії напередодні виступило з заявою стосовно протестів. Вони закликали дотримуватись правопорядку - не перевищувати норми, встановлені законом про свободу волевиявлення та мирних зібрань.
Загалом за 7-8 березня поліція затримала щонайменше 76 протестувальників.
Хронологія подій за 7 березня:
- 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.
- У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".
- Голова керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що війна в Україні стала наслідком подій Майдану та порівняв країни.
- Міністерство закордонних справ України заявило, що солідарне з грузинським народом на протестах в Тбілісі та поділяє позицію ЄС про законопроєкт щодо "іноагентів".
- 8 березня Володимир Зеленський побажав Грузії демократичного успіху, коментуючи акції протесту, які тривають у цій країні .
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