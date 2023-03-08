Протести в Грузії 8 березня: учасники акцій оточили будівлю парламенту, їх розганяє спецназ, є затримані

Про це повідомляє видання "Грузія Онлайн".

Ввечері, 8 березня, грузинський народ продовжив протести біля будівлі парламенту. Мітингарі вимагають скасувати законопроєкт про "іноагентів".

Ближче до 23:00 за грузинським часом, спецназ почав розганяти учасників акції. Проти мітингувальників застосовують водомети, сльозогінний газ і перцевий спрей.

"Ситуація у парламенту у ці хвилини напружена. Демонстранти захищаються від спецназу залізними загородженнями", - пишуть місцеві.

МВС Грузії напередодні виступило з заявою стосовно протестів. Вони закликали дотримуватись правопорядку - не перевищувати норми, встановлені законом про свободу волевиявлення та мирних зібрань.

Загалом за 7-8 березня поліція затримала щонайменше 76 протестувальників.

Хронологія подій за 7 березня: