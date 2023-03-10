Парламент Грузії відхилив закон про "іноагентів" у другому читанні
10 березня парламент Грузії відхилив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" у другому та остаточному читанні, після масових протестів у країні
Про це інформує Грузинська служба Радіо Свободи.
Повідомляється, що під час голосування за проєкт закону про "іноагентів" один депутат віддав голос "За" та 35 народних обранців - "проти".
Законопроєкт зобов'язував неурядові організації та засоби масової інформації, більша частина фінансування яких (не менше 20%) йде з-за кордону, реєструватися як агенти іноземного впливу.
- Нагадаємо, 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.
- Сьогодні, 9 березня, у Грузії почався третій вечір масштабних демонстрацій проти скандального законопроєкту про "іноагентів". Демонстранти вимагають ясності від влади, як саме вона планує відкликати законопроєкт "Про агентів іноземного впливу", а також негайного звільнення всіх затриманих протестувальників.
- Після двох ночей протестів та насильницького розгону демонстрантів під грузинським парламентом, влада Грузії зранку 9 березня повідомила, що "відкликає" скандальний законопроєкт про "іноагентів".
- Під час протестів у Тбілісі затримали добровольця Надіма Хмаладзе, який воював проти російської армії в лавах ЗСУ: перед ув'язненням його переслідували 4 осіб.
- У міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що випустили з-під варти усіх протестувальників, а опозиція вимагає відставки уряду і дострокових виборів.
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