Парламент Грузії відхилив закон про "іноагентів" у другому читанні

Про це інформує Грузинська служба Радіо Свободи.

Повідомляється, що під час голосування за проєкт закону про "іноагентів" один депутат віддав голос "За" та 35 народних обранців - "проти".

Законопроєкт зобов'язував неурядові організації та засоби масової інформації, більша частина фінансування яких (не менше 20%) йде з-за кордону, реєструватися як агенти іноземного впливу.