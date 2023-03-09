Активісти у Грузії заявили, що протести триватимуть попри відкликання скандального закону
Незважаючи на відкликання з парламенту скандального законопроєкту про "іноагентів" у Тбілісі мають намір знову зібратися на акцію протесту
Про це заявив на брифінгу член партії "Гірчі - Більше свободи" Цотне Коберідзе, повідомляє SOVA.
За словами Коберідзе, мітинг розпочнеться о 19:00 на проспекті Руставелі.
Демонстранти вимагають ясності від влади, як саме вона планує відкликати законопроєкт "Про агентів іноземного впливу", а також негайного звільнення всіх затриманих протестувальників.
"Сьогодні неодмінно буде акція! Є багато молодих людей, які не довіряють "Грузинській мрії" і вважають, що гарантом зближення країни із Заходом є ми", - заявив Коберідзе.
За його словами, протести не припиняться, поки Грузія не візьме "гарантований прозахідний курс".
- Нагадаємо, 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.
- Володимир Зеленський побажав Грузії демократичного успіху, коментуючи акції протесту, які тривають у цій країні
- 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон "Про прозорість іноземного впливу", що спричинив масові протести в Грузії.
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