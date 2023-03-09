Активісти у Грузії заявили, що протести триватимуть попри відкликання скандального закону

Про це заявив на брифінгу член партії "Гірчі - Більше свободи" Цотне Коберідзе, повідомляє SOVA.

За словами Коберідзе, мітинг розпочнеться о 19:00 на проспекті Руставелі.

Демонстранти вимагають ясності від влади, як саме вона планує відкликати законопроєкт "Про агентів іноземного впливу", а також негайного звільнення всіх затриманих протестувальників.

"Сьогодні неодмінно буде акція! Є багато молодих людей, які не довіряють "Грузинській мрії" і вважають, що гарантом зближення країни із Заходом є ми", - заявив Коберідзе.

За його словами, протести не припиняться, поки Грузія не візьме "гарантований прозахідний курс".