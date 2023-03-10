Про це повідомили в грузинській службі Радіо Свобода.

Як зазначили журналісти, МВС Грузії підтвердило затримання Надіма Хмаладзе: це сталося на площі Свободи в Тбілісі 8 березня, близько 16:00. 8 березня родичі та адвокат кілька годин шукали чоловіка, а ввечері встановили, що він перебуває в СІЗО Загесі.

Прикметно, що Надім Хмаладзе прибув до Тбілісі вранці 6 березня, уже тоді його тримали на паспортному контролі і не пояснили чому. Після ж його переслідували четверо невідомих.

"Він вважає, що ці люди були співробітниками кримінальної поліції, яких врешті-решт затримали", - ствердив адвокат.

Надіма Хмаладзе звинувачують у непокорі та хуліганстві, тоді як адвокат та затриманий не бачили протоколу про затримання.

"Ані він, ані я не бачили протоколу затримання. Йому в усній формі сказали, що йдеться про словесні образи, що важко довести – на момент затримання він не міг скоїти злочин, він давав інтервʼю журналісту", – розповів адвокат.

Журналісти додали, що Надім Хмаладзе одним із перших грузинських добровольців вирушив до України та брав активну участь у бойових діях проти Росії.