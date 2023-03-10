На протестах у Грузії затримали добровольця, який воював за Україну: його переслідували
Під час протестів у Тбілісі затримали добровольця Надіма Хмаладзе, який воював проти російської армії в лавах ЗСУ: перед ув'язненням його переслідували 4 осіб
Про це повідомили в грузинській службі Радіо Свобода.
Як зазначили журналісти, МВС Грузії підтвердило затримання Надіма Хмаладзе: це сталося на площі Свободи в Тбілісі 8 березня, близько 16:00. 8 березня родичі та адвокат кілька годин шукали чоловіка, а ввечері встановили, що він перебуває в СІЗО Загесі.
Прикметно, що Надім Хмаладзе прибув до Тбілісі вранці 6 березня, уже тоді його тримали на паспортному контролі і не пояснили чому. Після ж його переслідували четверо невідомих.
"Він вважає, що ці люди були співробітниками кримінальної поліції, яких врешті-решт затримали", - ствердив адвокат.
Надіма Хмаладзе звинувачують у непокорі та хуліганстві, тоді як адвокат та затриманий не бачили протоколу про затримання.
"Ані він, ані я не бачили протоколу затримання. Йому в усній формі сказали, що йдеться про словесні образи, що важко довести – на момент затримання він не міг скоїти злочин, він давав інтервʼю журналісту", – розповів адвокат.
Журналісти додали, що Надім Хмаладзе одним із перших грузинських добровольців вирушив до України та брав активну участь у бойових діях проти Росії.
- Нагадаємо, у серпні 2022 повідомлялося, що міністерство оборони Грузії могло надати Росії інформацію про колишніх військових, які воюють в Україні проти російських окупантів. Зокрема справу Надіма Хмаладзе та дані про його сім'ю опублікували на одному з проросійських Telegram-каналів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.08
Купівля 38.08Продаж 38.92
-
EUR
Купівля 39.82Продаж 40.8
- Актуальне
- Важливе