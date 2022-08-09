У Грузії опозиція звинуватила міноборони у передачі Росії даних про добровольців, які воюють в Україні
Міністерство оборони Грузії могло надати Росії інформацію про колишніх військових, які воюють в Україні проти російських окупантів
Про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на розслідування грузинського опозиційного телеканалу "Мтаварі".
У сюжеті стверджується, що особові справи грузинських військових потрапили до рук так званої "народної прокуратури ЛНР", яка публікувала їхні фото нібито з колишньої тренувальної бази українських військових під Лисичанськом.
Йдеться, зокрема, про грузинського офіцера Міхеїла Камхадзе, який служить у лавах Збройних Сил України ще з 2017 року. Окупанти опублікували документи з повною інформацією про нього і членів його сім’ї – включно з їхніми адресами й місцями роботи.
Камхадзе стверджує, що ніколи не був у Лисичанську, а папку з його особовою справою міг продати хтось з архівного департаменту міністерства оборони Грузії російським спецслужбам.
Ще одним грузином, чию особову справу мають у своєму розпорядженні окупанти, є Надим Хмаладзе. Він стверджує, що її разом із даними про його сім’ю опублікували на одному з проросійських Telegram-каналів ще у березні, але він не знає, звідки.
Після виходу розслідування "Мтаварі" грузинська опозиція одразу розкритикувала владу, звинувативши її у "зраді та колабораціонізмі", а також заявивши про російський вплив у міністерстві оборони Грузії.
Досі ані відомство, ані представники грузинської влади звинувачення не коментували.
Точно невідомо, скільки добровольців із Грузії воює в Україні проти Росії, але їхня кількість оцінюється сотнями. Зокрема, вони воюють у "Грузинському легіоні", батальйоні "Азов", Інтернаціональному легіоні тощо.
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