Про це повідомляє Interpressnews.

"Усіх осіб, затриманих згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення, звільнено. Частина затриманих постала перед судом, а решту відпустили згідно із завершенням терміну перебування у слідчому ізоляторі", - заявляє міністерство.

Одночасно із заяви МВС випливає, що згодом можливі нові арешти учасників протесту.

"МВС продовжує розслідування у зв’язку з насильницькими подіями, що сталися 7-8 березня, згідно зі статтями 353 і 187 кримінального кодексу (пошкодження майна, напад на співробітників поліції)… Слідчі дії здійснюються з метою встановити, ідентифікувати й затримати осіб, які атакували правоохоронців і застосовували інші дії насильницького характеру під час акції протесту під парламентом", - йдеться у заяві.

Раніше у відомстві повідомляли про 133 затриманих, з них більшість за адміністративними статтями - непокору поліції та "дрібне хуліганство". Зі 133 затриманих на мітингах біля парламенту 7-8 березня 132 перебувають на волі, а 1 залишається під вартою за статтею Кримінального кодексу.

Як зауважує "Новости-Грузия", поки незрозуміло, чи заява МВС стосується і людей, які були затримані після опівночі 9 березня. Також точно не відома кількість тих, кого затримали за статтями кримінального кодексу.