Влада Грузії виконала другу вимогу учасників протесту: звільняє затриманих активістів
У Міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що випустили з-під варти усіх протестувальників, яких затримали під парламентом 7 і 8 березня за адміністративними статтями
Про це повідомляє Interpressnews.
"Усіх осіб, затриманих згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення, звільнено. Частина затриманих постала перед судом, а решту відпустили згідно із завершенням терміну перебування у слідчому ізоляторі", - заявляє міністерство.
Одночасно із заяви МВС випливає, що згодом можливі нові арешти учасників протесту.
"МВС продовжує розслідування у зв’язку з насильницькими подіями, що сталися 7-8 березня, згідно зі статтями 353 і 187 кримінального кодексу (пошкодження майна, напад на співробітників поліції)… Слідчі дії здійснюються з метою встановити, ідентифікувати й затримати осіб, які атакували правоохоронців і застосовували інші дії насильницького характеру під час акції протесту під парламентом", - йдеться у заяві.
Раніше у відомстві повідомляли про 133 затриманих, з них більшість за адміністративними статтями - непокору поліції та "дрібне хуліганство". Зі 133 затриманих на мітингах біля парламенту 7-8 березня 132 перебувають на волі, а 1 залишається під вартою за статтею Кримінального кодексу.
Як зауважує "Новости-Грузия", поки незрозуміло, чи заява МВС стосується і людей, які були затримані після опівночі 9 березня. Також точно не відома кількість тих, кого затримали за статтями кримінального кодексу.
- Нагадаємо, 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.
- Сьогодні, 9 березня, у Грузії почався третій вечір масштабних демонстрацій проти скандального законопроєкту про "іноагентів". Демонстранти вимагають ясності від влади, як саме вона планує відкликати законопроєкт "Про агентів іноземного впливу", а також негайного звільнення всіх затриманих протестувальників.
- Після двох ночей протестів та насильницького розгону демонстрантів під грузинським парламентом, влада Грузії зранку 9 березня повідомила, що "відкликає" скандальний законопроєкт про "іноагентів".
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