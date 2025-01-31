"Президент сказав, що на кону честь клубу": Ярмоленко підсумував виступ "Динамо" в єврокубках

Про це Андрій Ярмоленко сказав після перемоги над РФШ (1:0) у 8-му турі загального етапу Ліги Європи.

"Добре, що перемогли, тому що ми розуміємо, що провалили Лігу Європи, треба було хоч якось реабілітуватися перед нашими вболівальниками", - заявив футболіст "Динамо".

Ярмоленко пояснив, чому завершальні матчі Ліги Європи були такими важливими.

"Ми завжди говорили, що важко відновлюватися. В першу чергу треба було довести самим собі, що це дійсно випадковість, що це дійсно важко через дорогу, а не через те, що в нас такий рівень. Тому що якби ми не взяли очки з "Галатасараєм", програли б тут, то, думаю, наші вболівальники взагалі нас би не зрозуміли. Тим більше перед цими 2 іграми президент сказав, що на кону честь клубу. І я думаю, що всі гравці відчували це і віддали всі сили в цих 2 іграх. Тому зараз з хорошим позитивним настроєм будемо готуватися вже до УПЛ", - йдеться у заяві.

Як "Динамо" грало у Лізі Європи

Київське "Динамо" у 1-му турі поступилось у Гамбурзі італійському "Лаціо" з рахунком 0:3. У 2-му турі українці програли у гостях німецькому "Гоффенгайму" (0:2). 3-й тур закінчився поразкою "Динамо" у зустрічі з італійською "Ромою" (0:1).

4-й тур динамівці несподівано програли угорському "Ференцварошу" (0:4). У 5-му турі кияни вважались фаворитами, але поступилися чеській "Вікторії Плзень" (1:2).

У 6-му турі "Динамо" виявилося слабшим за іспанський "Реал Сосьєдад" (0:3) та втратило шанси на вихід до плей-офф Ліги Європи.