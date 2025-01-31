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Померла співачка та акторка Маріанна Фейтфулл

Влад Дідусь
31 січня, 2025 п'ятниця
03:59
Культура Маріанна Фейтфулл

У четвер, 30 січня, померла британська акторка та співачка Маріанна Фейтфулл

Зміст

Про це повідомляє видання The Guardian.

За інформацією від представника родини Маріанни Фейтфулл, британська актриса та співачка померла у Лондоні, поруч з нею у цей момент була родина. Їй було 78 років.

Карʼєру Фейтфулл розпочала у 1960-х роках, випустивши свій сингл As Tears Go By, який потрапив до п’ятірки найпопулярніших у Великій Британії. Після цього співачка також здобула популярність у США. За час музичної карʼєри випустила 21 альбом. Останній вийшов у 2021 році.

В акторській карʼєрі Маріана Фейтфулл встигла попрацювати із Ніком Кейвом, Уорреном Еллісом, Лу Рідом і багатьма іншими зірками.

Фейтфулл увійшла до списку "100 найвеличніших жінок рок-н-ролу" за версією телеканалу VH1. У 2009 році на церемонії вручення премії Women's World Awards вона отримала нагороду World Lifetime Achievement Award, а уряд Франції надав їй звання кавалера Ордену мистецтв і літератури.

У 2006 році Фейтфулл перехворіла на рак, але повідомляла, що повністю вилікувалася.

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Теги:
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Кіно
музика
США
Велика Британiя
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