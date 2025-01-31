У Конгресі США персоналу заборонили використовувати китайський чат-бот DeepSeek

Про це повідомляє Аxios.

Зазначається, що Конгресу важко впоратися з безпекою та адміністративними проблемами, пов’язаними зі швидким розвитком технології ШІ.

"На цей час DeepSeek перевіряється адміністрацією і наразі не має дозволу для офіційного використання", — сказав головний адміністративний офіцер Палати представників у повідомленні до офісів Конгресу.

Він попереджає, що "хакери вже використовують DeepSeek для доставки шкідливого програмного забезпечення та зараження пристроїв".

"Щоб пом’якшити ці ризики, Палата вжила заходів безпеки, щоб обмежити функціональність DeepSeek на всіх випущених Палатою пристроях", — йдеться у заяві.

Співробітникам заборонено встановлювати DeepSeek на будь-які офіційні телефони, комп’ютери та планшети.

DeepSeek: що відомо 28 січня китайський стартап DeepSeek випередив свого конкурента ChatGPT і став найрейтинговішим безкоштовним застосунком, доступним в App Store від Apple у США. Акції Nvidia здешевшали на $588 млрд. Президент США Дональд Трамп заявляв, що китайський стартап штучного інтелекту DeepSeek має стати "тривожним сигналом" для американської технологічної індустрії через свою дешевизну й ефективність. 29 січня стало відомо, що Microsoft і OpenAI розпочали розслідування, чи отримували люди, повʼязані з китайською моделлю штучного інтелекту DeepSeek, несанкціонованим чином дані ChatGPT. У четвер, 30 січня, стало відомо, що італійський регулятор заблокував китайський застосунок зі вбудованим ШІ DeepSeek.



