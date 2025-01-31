Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол "Якийсь вірус": Шовковський поскаржився на кадрові проблеми в "Динамо"

"Якийсь вірус": Шовковський поскаржився на кадрові проблеми в "Динамо"

Влад Дідусь
31 січня, 2025 п'ятниця
04:56
Футбол Олександр Шовковський

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський поскаржився на кадрові проблеми у київській команді

Зміст

Про це Олександр Шовковський сказав після перемоги над РФШ (1:0) у 8-му турі загального етапу Ліги Європи.

За словами тренера, у команді масово хворіють футболісти.

"Ми сьогодні не могли розраховувати на Бражка, Караваєва, Дубінчика, Шапаренка, який пропускав матч через перебір жовтих карток, і, крім того, він теж захворів. В команді є якийсь вірус, тому ми не могли розраховувати на цих гравців. Додамо до цього списку ще Буяльського, який отримав ушкодження в матчі з "Галатасараєм". Ми не форсували його реабілітацію, вирішили його поберегти, утримати від гри, щоб він готувався до другої частини сезону. І те саме стосується Дениса Попова", - заявив головний тренер "Динамо".

Наступний офіційний матч команда Шовковського зіграє проти львівських "Карпат" в УПЛ. Зустріч відбудеться 22 лютого.

Як "Динамо" грало у Лізі Європи

Київське "Динамо" у 1-му турі поступилось у Гамбурзі італійському "Лаціо" з рахунком 0:3. У 2-му турі українці програли у гостях німецькому "Гоффенгайму" (0:2). 3-й тур закінчився поразкою "Динамо" у зустрічі з італійською "Ромою" (0:1).

4-й тур динамівці несподівано програли угорському "Ференцварошу" (0:4). У 5-му турі кияни вважались фаворитами, але поступилися чеській "Вікторії Плзень" (1:2).

У 6-му турі "Динамо" виявилося слабшим за іспанський "Реал Сосьєдад" (0:3) та втратило шанси на вихід до плей-офф Ліги Європи. 

Лише після цього команда Олександра Шовковського зіграла в Стамбулі внічию з турецьким "Галатасараєм" (3:3) і заробила перше очко в турнірі.

У 7-му турі "Динамо" перемогло латвійський РФШ 1:0, набрало 4 очка та завершили виступи в Лізі Європи на 34-му місці.

Теги:
Новини
Спорт
Динамо Київ
Ліга Європи
УПЛ
Чемпіонат України
єврокубки
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
+4.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.7
    Купівля 41.7
    Продаж 42.17
  • EUR
    Купівля 43.42
    Продаж 44.07
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
31 січня
06:08
Загарбники вдарили "шахедом" по Сумщині: поранено двох людей
05:59
Сили оборони відновили позиції біля Удачного на Покровському напрямку, - DeepState
04:40
інавгурація Дональда Трампа
Трамп погрожує запровадити 100% мита на товари з країн БРІКС
03:59
Маріанна Фейтфулл
Померла співачка та акторка Маріанна Фейтфулл
02:59
Динамо, Андрій Ярмоленко
"Президент сказав, що на кону честь клубу": Ярмоленко підсумував виступ "Динамо" в єврокубках
02:31
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росіяни намагаються перерізати трасу Покровськ - Костянтинівка зі сторони Воздвиженки, - DeepState
01:47
Алекс Перейра
"Я чемпіон, тому хочу битися з чемпіоном": боєць UFC кинув виклик Усику
00:56
DeepSeek
Китайський чатбот DeepSeek заблокували в Італії
00:50
Неймар
Неймар повернувся до клубу, в якому розпочинав кар'єру
00:31
Інфографіка
Олександр Піхальонок, Динамо
Ліга Європи: який вигляд має фінальна таблиця. Як виступило "Динамо"
00:02
РФ призупинила транзит нафти через порт Усть-Луга після удару БПЛА, - Bloomberg
2025, четвер
30 січня
23:53
Андрій Ярмоленко (праворуч), "Динамо" - РФШ
"Динамо" перемогло РФШ та припинило виступи у Лізі Європи
23:30
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну безпілотниками: ситуація в ніч на 31 січня
23:10
Іспанія, вибух
На заводі Rheinmetall в Іспанії стався вибух: постраждали 6 працівників
22:53
Піт Хегсет
Новий глава Пентагону Хегсет провів першу телефонну розмову з генсеком НАТО Рютте
22:34
Оновлено
На фронті 30 січня відбулося 125 боєзіткнень: на Покровському напрямку ворог здійснив 51 атаку
22:25
Оновлено
обмін заручниками у межах угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС
Ізраїль звільнив 110 засуджених в межах другого обміну полоненими з ХАМАС
22:01
Оновлено
Табір Дельта у в'язниці Гуантанамо. Майданчик для прогулянок
Трамп планує розмістити "найгірших злочинців-нелегалів" у Гуантанамо. В ООН відреагували
21:58
Ексклюзив
Володимир Цибулько
Атаки на місцеве самоврядування та військових є спробами влади перекласти відповідальність за власні підривні рішення, - політолог Цибулько
21:52
Президент Мексики Клаудія Шейнбаум
Президентка Мексики відреагувала на рішення Google перейменувати Мексиканську затоку на Американську
21:44
Марко Рубіо і Дональд Трамп
"Це не жарт": держсекретар США Рубіо запевнив, що Трамп всерйоз налаштований на купівлю Гренландії
21:18
Ольга Стефанішина
"Абсолютна й переважна" більшість держав НАТО вважають членство України в Альянсі незворотним, - Стефанішина
21:11
Володимир Зеленський
Зеленський під час першої розмови з президентом Лівану запропонував створити у країні продовольчий хаб
21:02
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог посилює наступ на Часів Яр, наземний комплекс "Змій-500" - історія унікальності українського інженерного рішення. Колонка Сергія Згурця
20:55
Інвестиції у виробництво дронів та потреби України в артилерії: Зеленський провів розмову з президентом Литви Науседою
20:43
Оновлено
наслідки російської атаки, Суми
Нічна атака РФ: кількість загиблих від удару по багатоповерхівці в Сумах зросла до 9 людей
20:36
Оновлено
Прапор Словаччини
У Словаччині затримали українця "у звʼязку із загрозою держперевороту". У МЗС України відреагували
20:20
розлив мазуту в Севастополі
Аварія танкерів РФ у Керченській протоці: фахівці з Нідерландів та Японії досліджуватимуть наслідки витоку мазуту
20:01
OPINION
Росія не прагне протягнути когось до влади в Україні. Тільки кремлівські гауляйтери
19:52
військовий квиток, мобілізація
"Намагаються мобілізувати навіть заброньованих": бізнес просить владу запровадити відповідальність за порушення з боку ТЦК
19:43
Ексклюзив
Софія Федина
"У найгірших комуністичних традиціях": нардепка Федина прокоментувала відсторонення Порошенка від пленарних засідань ВР
19:39
Netflix оголосив дату виходу фінального сезону "Гри в кальмара"
19:36
РФ скинула 500-кілограмову керовану авіабомбу на Білицьке Донецької області: є поранені
19:30
президент Фінляндії Александр Стубб
Президент Фінляндії Стубб припустив імовірність перемир'я в Україні за 3–6 місяців
19:27
Майдан Незалежності
У Києві оголошуватимуть про хвилину мовчання в громадському транспорті, на рекламних носіях і через міський застосунок
19:22
Робота українки Марії Гайдук перемогла на 59-й Болонській виставці ілюстраторів
19:05
Оновлено
Рятувальники обстежують місце падіння літака в річці Потомак
Біля Вашингтона пасажирський літак зіткнувся з гелікоптером: ніхто з пасажирів не вижив
19:03
РФ протягом дня атакувала Нікопольщину: постраждав чоловік, є руйнування
18:59
кадр з фільму фільму "Одного літа в Україні"
В український прокат вийшов фільм "Одного літа в Україні" про бійців Міжнародного легіону ГУР
18:53
Baltica 2
Польща оголосила про будівництво однієї з найбільших морських вітрових електростанцій у світі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV