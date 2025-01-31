"Якийсь вірус": Шовковський поскаржився на кадрові проблеми в "Динамо"
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський поскаржився на кадрові проблеми у київській команді
Про це Олександр Шовковський сказав після перемоги над РФШ (1:0) у 8-му турі загального етапу Ліги Європи.
За словами тренера, у команді масово хворіють футболісти.
"Ми сьогодні не могли розраховувати на Бражка, Караваєва, Дубінчика, Шапаренка, який пропускав матч через перебір жовтих карток, і, крім того, він теж захворів. В команді є якийсь вірус, тому ми не могли розраховувати на цих гравців. Додамо до цього списку ще Буяльського, який отримав ушкодження в матчі з "Галатасараєм". Ми не форсували його реабілітацію, вирішили його поберегти, утримати від гри, щоб він готувався до другої частини сезону. І те саме стосується Дениса Попова", - заявив головний тренер "Динамо".
Наступний офіційний матч команда Шовковського зіграє проти львівських "Карпат" в УПЛ. Зустріч відбудеться 22 лютого.
Як "Динамо" грало у Лізі Європи
Київське "Динамо" у 1-му турі поступилось у Гамбурзі італійському "Лаціо" з рахунком 0:3. У 2-му турі українці програли у гостях німецькому "Гоффенгайму" (0:2). 3-й тур закінчився поразкою "Динамо" у зустрічі з італійською "Ромою" (0:1).
4-й тур динамівці несподівано програли угорському "Ференцварошу" (0:4). У 5-му турі кияни вважались фаворитами, але поступилися чеській "Вікторії Плзень" (1:2).
У 6-му турі "Динамо" виявилося слабшим за іспанський "Реал Сосьєдад" (0:3) та втратило шанси на вихід до плей-офф Ліги Європи.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.7 Купівля 41.7Продаж 42.17
- EUR Купівля 43.42Продаж 44.07
- Актуальне
- Важливе