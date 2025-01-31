"Якийсь вірус": Шовковський поскаржився на кадрові проблеми в "Динамо"

Про це Олександр Шовковський сказав після перемоги над РФШ (1:0) у 8-му турі загального етапу Ліги Європи.

За словами тренера, у команді масово хворіють футболісти.

"Ми сьогодні не могли розраховувати на Бражка, Караваєва, Дубінчика, Шапаренка, який пропускав матч через перебір жовтих карток, і, крім того, він теж захворів. В команді є якийсь вірус, тому ми не могли розраховувати на цих гравців. Додамо до цього списку ще Буяльського, який отримав ушкодження в матчі з "Галатасараєм". Ми не форсували його реабілітацію, вирішили його поберегти, утримати від гри, щоб він готувався до другої частини сезону. І те саме стосується Дениса Попова", - заявив головний тренер "Динамо".

Наступний офіційний матч команда Шовковського зіграє проти львівських "Карпат" в УПЛ. Зустріч відбудеться 22 лютого.

Як "Динамо" грало у Лізі Європи

Київське "Динамо" у 1-му турі поступилось у Гамбурзі італійському "Лаціо" з рахунком 0:3. У 2-му турі українці програли у гостях німецькому "Гоффенгайму" (0:2). 3-й тур закінчився поразкою "Динамо" у зустрічі з італійською "Ромою" (0:1).

4-й тур динамівці несподівано програли угорському "Ференцварошу" (0:4). У 5-му турі кияни вважались фаворитами, але поступилися чеській "Вікторії Плзень" (1:2).

У 6-му турі "Динамо" виявилося слабшим за іспанський "Реал Сосьєдад" (0:3) та втратило шанси на вихід до плей-офф Ліги Європи.