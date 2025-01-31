США та Японія домовилися посилити військову присутність у Східно-Китайському морі

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на міноборони Японії.

Хегсет також підтвердив міністру оборони генералу Накатані, що договір про оборону між США та Японією охоплює групу безлюдних островів у Східно-Китайському морі, які контролюються Японією, але на які претендує Китай.

Озброєні кораблі китайської берегової охорони регулярно підпливають до незаселених островів, відомих як Сенкаку в Японії та Дяоюйдао в Китаї. США не займають позиції щодо суверенітету островів, але в адміністрації погодилися, що договір про взаємну оборону з Японією буде задіяний у разі нападу на острови.

Під час телефонної розмови міністри домовилися продовжувати зусилля щодо зміцнення альянсу, включаючи вдосконалення американсько-японської системи командування та управління, повідомило міністерство оборони. Минулого року США оголосили про плани створити в Японії новий штаб об’єднаних військових сил, який діятиме разом з новим об’єднаним оперативним командуванням японських військових.

"Два міністри погодилися, що Японія та США працюватимуть разом, щоб створити вільний і відкритий Індо-Тихоокеанський регіон", - йдеться у звіті міністерства.