США та Японія домовилися посилити військову присутність у Східно-Китайському морі
Міністр оборони США Піт Хегсет і його японський колега під час першої телефонної розмови домовилися розширити спільну військову присутність навколо японських островів у Східно-Китайському морі
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на міноборони Японії.
Хегсет також підтвердив міністру оборони генералу Накатані, що договір про оборону між США та Японією охоплює групу безлюдних островів у Східно-Китайському морі, які контролюються Японією, але на які претендує Китай.
Озброєні кораблі китайської берегової охорони регулярно підпливають до незаселених островів, відомих як Сенкаку в Японії та Дяоюйдао в Китаї. США не займають позиції щодо суверенітету островів, але в адміністрації погодилися, що договір про взаємну оборону з Японією буде задіяний у разі нападу на острови.
Під час телефонної розмови міністри домовилися продовжувати зусилля щодо зміцнення альянсу, включаючи вдосконалення американсько-японської системи командування та управління, повідомило міністерство оборони. Минулого року США оголосили про плани створити в Японії новий штаб об’єднаних військових сил, який діятиме разом з новим об’єднаним оперативним командуванням японських військових.
"Два міністри погодилися, що Японія та США працюватимуть разом, щоб створити вільний і відкритий Індо-Тихоокеанський регіон", - йдеться у звіті міністерства.
- У п'ятницю, 10 січня, уряд Японії оголосив про додаткові санкції проти Росії через її вторгнення в Україну. Обмеження також торкнулися Північної Кореї та Китаю.
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