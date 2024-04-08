Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Прем'єр Грузії заявив, що ухвалить закон про "іноагентів" попри суспільну критику

Прем'єр Грузії заявив, що ухвалить закон про "іноагентів" попри суспільну критику

8 квітня, 2024 понедiлок
13:50
Світ Іраклі Кобахідзе

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон про "іноагентів"

Про це повідомляє Грузія Online.

"Альтернативи прозорості в демократичному суспільному укладі немає. Ніхто не може обґрунтувати, чому прозорість може бути поганою", - заявив він.

За словами прем'єр-міністра, проєкт закону "Про прозорість іноземного впливу" повністю налагоджений.

"Законопроєкт від початку до кінця налагоджений, єдине, що цей законопроєкт передбачає - це щорічне декларування фінансів, якими володіють неурядові організації та відповідні ЗМІ. Вони доводять нам, що прозорість - це щось російське, а непрозорість - європейське", - додав Кобахідзе.

Він також висловив переконання, що неурядові організації здійснюють цензуру в соцмережах.

"У той час, коли ці люди були при владі, безпосередньо афілійовані з владою, вони самі піддавали цензурі ЗМІ. Сьогодні вони вже не мають змоги це робити, проте там, де вони можуть, вони здійснюють цензуру, у соціальних медіа", - пояснив грузинський прем'єр.

Кобахідзе також запевнив, що непрозорість та цензура для влади абсолютно неприйнятні.

"Ми вважаємо, що прозорість і свобода слова є визначальними цінностями в демократії, тому давайте максимально захищати і той, і інший принцип, обидві цінності", - підсумував Кобахідзе.

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.

У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  

Міністерство закордонних справ України заявило, що солідарне з грузинським народом на протестах в Тбілісі та поділяє позицію ЄС про законопроєкт щодо "іноагентів". А президент Володимир Зеленський побажав Грузії демократичного успіху, коментуючи акції протесту.

8 березня грузинський народ продовжив протести біля будівлі парламенту. Мітингарі й далі вимагали скасувати законопроєкт про так званих іноагентів. Ближче до 23:00 за грузинським часом, спецназ почав розганяти учасників акції, проти мітингувальників застосували водомети, сльозогінний газ і перцевий спрей. 

Після чергового силового розгону частина учасників акцій знову повернулася на проспект Руставелі, люди почали зводити барикади. Загалом за 7-8 березня поліція затримала щонайменше 76 протестувальників.

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон "Про прозорість іноземного впливу", що спричинив масові протести в Грузії. Пізніше парламент країни відхилив цей законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року у парламенті Грузії знову ініціювали законопроєкт про "іноземних агентів". Після цього генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ці наміри уряду Грузії повернутися до розгляду законодавства щодо "іноземних агентів" суперечать зміцненню демократичних інституцій.

6 квітня повідомлялось, що після повторного ініціювання законопроєкту про "іноагентів" у Грузії очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

У день, коли "Грузинська мрія" планує представити закон про "іноагентів", опозиція Грузії має намір подати до парламенту законопроєкт про захист від російського впливу.

Теги:
Грузія
політика
Європа
Читайте також:
Британська пенсіонерка купила будинок
6 квітня, 2024 субота
У Британії пенсіонерка взяла кредит, щоб купити будинок для біженців з України
ТЦК
7 квітня, 2024 неділя
Ті, хто зараз підлягає мобілізації, завдяки добровольцям мали 2 роки на підготовку, - заступник командира 3 ОШБр Жорін
Розстріл українських полонених в Кринках
7 квітня, 2024 неділя
Розстріл українських полонених в Кринках: Нацполіція почала розслідування
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.79
    Купівля 38.79
    Продаж 39.32
  • EUR
    Купівля 42.04
    Продаж 42.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
8 квітня
14:18
Аналітика
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак
Чи зможе Рада врятувати країну від автократії
14:08
"По 500 пінгвінів на кожного полярника": вчені пояснили зростання популяції птахів біля "Вернадського"
14:05
"Зброя Перемоги. Made in Ukraine": Укрпошта анонсувала випуск нової марки
14:03
OPINION
Ірина Федорів
Картельна змова забудовників. Як влада тисне на громадський сектор?
13:56
Мадонна
"Це не обґрунтовано": адвокати Мадонни вимагають відхилити позов фанатів, яких обурила затримка початку концерту
13:50
Голова Базельського інституту врядування Ґрета Феннер
"Зробила неоціненний внесок у розбудову систем запобігання корупції": голова Базельського інституту врядування Ґрета Феннер загинула в ДТП
13:49
ракета
РФ пошкодила або знищила в Україні понад тисячу пам'яток культурної спадщини, – Мінкульт
13:35
Російські хакери
Українські хакери знищили російський дата-центр, який використовував ВПК РФ
13:29
Олександр Павлюк
"Нам бракує людей": у Сухопутних військах закликали українців вступати до лав ЗСУ
13:23
Повне сонячне затемнення 8 квітня: науковці з NASA пояснили, як це вплине на Землю
13:12
Ексклюзив
Верховний лідер Ірану аятола Хаменеї
Цього удару зараз може не статися: Центр близькосхідних досліджень про можливу військову операцію Ірану проти Ізраїлю
13:08
електроенергія, шахеди
РФ атакувала високовольтну підстанцію в Запорізькій області: ситуація в енергосистемі станом на 8 квітня
13:07
Литва вагнерівці війна з Росією аеропорти авіація
Через більшу зарплату сотня вагнерівців виїхала з Білорусі до Африки, - Спротив
13:00
Росії через війну та мобілізацію бракує медперсоналу, лікарів почали набирати з Африки, – британська розвідка
12:52
Оновлено
Ван Ї та Лавров
У Китаї заявили, що не шукали й не шукатимуть вигоди від війни в Україні
12:45
На фото: Джекі Чан
Джекі Чан у 70-й день народження зізнався, як ставиться до старості
12:41
Бундесвер
Німеччина скерувала до Литви солдатів для посилення східного флангу НАТО
12:39
Ексклюзив
вибори у Словаччині
Сталося щось феноменальне: експерт-міжнародник Тужанський про президентські вибори у Словаччині
12:28
СБУ затримала шістьох інженерів-проєктувальників, які допомагали ворогу підключити ЗАЕС до Росатома
12:17
На фото: Фільм "Редакція"
У Чехії покажуть знятий на Херсонщині фільм "Редакція", що брав участь у Берлінале-2024
12:14
коктейль Молотова
Російське посольство у Вільнюсі двічі закидали "коктейлями Молотова"
12:11
Міністерство оборони України
У Міноборони створили аудиторський комітет, до якого долучаться аудитори з країн НАТО
12:10
мікрофон, журналіст
Канали з телемарафону визнано критично важливими. Їхні працівники підлягають бронюванню від мобілізації
12:04
OPINION
Євстратій Зоря
Доктрина "священної війни" РПЦ з'явилася давно
11:52
Оновлено
Папа Римський
Папа Римський закликав Україну та РФ до обміну полоненими у форматі "всіх на всіх". Лубінець відреагував
11:37
Ексклюзив
Витримати натиск росіян у травні-червні нам допоможуть три складові, - майор запасу НГУ Гетьман
11:35
На фото: Олександр Педан
Вивчатиме державне управління: шоумен Олександр Педан планує вступити у виш
11:31
Огляд
світ, міжнародний огляд
Спікер Палати представників може втратити посаду через рішення щодо допомоги Україні та проросійські меседжі у Конгресі. Акценти світових ЗМІ 8 квітня
11:30
На станції фунікулера в Києві загинув юнак
На станції фунікулера в Києві загинув юнак: ДБР готує підозру в умисному вбивстві затриманому правоохоронцю
11:27
Оновлено
Сектор Гази
У Єгипті заявили про прогрес у новому раунді перемовин щодо припинення вогню в Газі, представник ХАМАС спростував
11:24
лісові пожежі
Росіяни знищили на ТОТ понад 60 тис. га лісу на більш ніж 14 млрд грн, – ЗМІ
10:57
Оновлено
багатофункціональне судно постачання "Катерина Велика"
У Росії заявили про пожежу на судні "Катерина Велика": 1 людина загинула, 3 поранені
10:37
Міністр фінансів США Єллен
Голова мінфіну США попередила банки й експортерів Китаю про "значні наслідки" у разі допомоги Росії
10:34
На фото: Видавництво Pabulum
"Змінилися життєві обставини й пріоритети": видавництво Pabulum оголосило про закриття
10:28
Наводив авіабомби РФ на Сумщину: СБУ затримала ексрегіонала
10:22
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 8 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:11
Оновлено
Сумщина, шахеди, ППО, обстріл
РФ вночі атакувала Україну: на Житомирщині заявили про загрозу забруднення повітря, на Одещині - влучання
10:10
Ексклюзив
Сергій Згурець
Така практика буде поширена: Згурець про ураження російського комплексу РЕБ "Поле-1"
10:06
OPINION
Павло Вернівський
Про непотрібну бюрократію в обліку армійських втрат
10:05
тварини
Петиція про створення зоополіції в Україні набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV