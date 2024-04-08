Прем'єр Грузії заявив, що ухвалить закон про "іноагентів" попри суспільну критику

Про це повідомляє Грузія Online.

"Альтернативи прозорості в демократичному суспільному укладі немає. Ніхто не може обґрунтувати, чому прозорість може бути поганою", - заявив він.

За словами прем'єр-міністра, проєкт закону "Про прозорість іноземного впливу" повністю налагоджений.

"Законопроєкт від початку до кінця налагоджений, єдине, що цей законопроєкт передбачає - це щорічне декларування фінансів, якими володіють неурядові організації та відповідні ЗМІ. Вони доводять нам, що прозорість - це щось російське, а непрозорість - європейське", - додав Кобахідзе.

Він також висловив переконання, що неурядові організації здійснюють цензуру в соцмережах.

"У той час, коли ці люди були при владі, безпосередньо афілійовані з владою, вони самі піддавали цензурі ЗМІ. Сьогодні вони вже не мають змоги це робити, проте там, де вони можуть, вони здійснюють цензуру, у соціальних медіа", - пояснив грузинський прем'єр.

Кобахідзе також запевнив, що непрозорість та цензура для влади абсолютно неприйнятні.

"Ми вважаємо, що прозорість і свобода слова є визначальними цінностями в демократії, тому давайте максимально захищати і той, і інший принцип, обидві цінності", - підсумував Кобахідзе.

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.

У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".

Міністерство закордонних справ України заявило, що солідарне з грузинським народом на протестах в Тбілісі та поділяє позицію ЄС про законопроєкт щодо "іноагентів". А президент Володимир Зеленський побажав Грузії демократичного успіху, коментуючи акції протесту.

8 березня грузинський народ продовжив протести біля будівлі парламенту. Мітингарі й далі вимагали скасувати законопроєкт про так званих іноагентів. Ближче до 23:00 за грузинським часом, спецназ почав розганяти учасників акції, проти мітингувальників застосували водомети, сльозогінний газ і перцевий спрей.

Після чергового силового розгону частина учасників акцій знову повернулася на проспект Руставелі, люди почали зводити барикади. Загалом за 7-8 березня поліція затримала щонайменше 76 протестувальників.

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон "Про прозорість іноземного впливу", що спричинив масові протести в Грузії. Пізніше парламент країни відхилив цей законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року у парламенті Грузії знову ініціювали законопроєкт про "іноземних агентів". Після цього генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ці наміри уряду Грузії повернутися до розгляду законодавства щодо "іноземних агентів" суперечать зміцненню демократичних інституцій.

6 квітня повідомлялось, що після повторного ініціювання законопроєкту про "іноагентів" у Грузії очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

У день, коли "Грузинська мрія" планує представити закон про "іноагентів", опозиція Грузії має намір подати до парламенту законопроєкт про захист від російського впливу.