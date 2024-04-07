Грузинська опозиція представить в парламенті законопроєкт про захист від російського впливу

Про це повідомляє SOVA.

Законопроєкт, ініціаторами якого є опозиційні депутати парламенту, має назву "Захист від впливу від країни-окупанта - Російської Федерації". Згідно з регламентом, він має бути розглянутий на бюро парламенту 8 квітня.

Альтернативний законопроєкт забороняє діяльність, спрямовану на завдання шкоди національним інтересам Грузії, включно з повною інтеграцією до Євросоюзу і НАТО.

Окрім цього, згідно із законопроєктом, діяльність агента впливу країни-окупанта заборонена і карається позбавленням волі на строк від 4 до 8 років. У випадку, якщо такі дії призвели до тяжких наслідків для інтересів Грузії, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 12 років.

Спроби знову ініціювати закон про іноземних агентів засудили євродепутати, представники уряду Німеччини, генсек НАТО, неурядова організація Human Rights Watch, офіс Верховного комісара комітету з прав людини ООН, Держдеп США, близько 200 НУО Східного партнерства та інші. Натомість у Кремлі за це "Грузинську мрію" очікувано похвалили.

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.

У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".

Міністерство закордонних справ України заявило, що солідарне з грузинським народом на протестах в Тбілісі та поділяє позицію ЄС про законопроєкт щодо "іноагентів". А президент Володимир Зеленський побажав Грузії демократичного успіху, коментуючи акції протесту.

8 березня грузинський народ продовжив протести біля будівлі парламенту. Мітингарі й далі вимагали скасувати законопроєкт про так званих іноагентів. Ближче до 23:00 за грузинським часом, спецназ почав розганяти учасників акції, проти мітингувальників застосували водомети, сльозогінний газ і перцевий спрей.

Після чергового силового розгону частина учасників акцій знову повернулася на проспект Руставелі, люди почали зводити барикади. Загалом за 7-8 березня поліція затримала щонайменше 76 протестувальників.

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон "Про прозорість іноземного впливу", що спричинив масові протести в Грузії. Пізніше парламент країни відхилив цей законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року у парламенті Грузії знову ініціювали законопроєкт про "іноземних агентів". Після цього генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ці наміри уряду Грузії повернутися до розгляду законодавства щодо "іноземних агентів" суперечать зміцненню демократичних інституцій.

6 квітня повідомлялось, що після повторного ініціювання законопроєкту про "іноагентів" у Грузії очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.