РФ вже використовувала ракети з подібною вагою бойової частини: Хазан про удар міжконтинентальною балістикою по Дніпру

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо удару міжконтинентальною балістикою по Дніпру, то велика кількість серйозних фахівців стверджують, що, ймовірно, йде мова про ракету РС-26, яка називається "Рубеж". По-перше, ця ракета не стоїть на озброєнні. Роботу над нею у РФ почали ще у 2006 році, а у 2017 році мали б її прийняти на озброєння, але у 2018 році за першістю до програми прийняли "Іскандер-К". І найцікавіше, що, ймовірніше за все, в росіян є тільки та кількість цих ракет, яка була виготовлена для проведення випробувань. Вони мають РС-26 у дуже обмеженій кількості, можливо, 8-10 штук, не більше", - зауважив президент української АСП.

За його словами, за тактико-технічними даними РС-26 має 1200 кг бойової частини аналогової вибухової речовини, хоча ракета розраховувалася для несення ядерного заряду.

"Хочу звернути увагу, що ракети з подібною вагою бойової частини вже, на превеликий жаль, довго використовуються для ураження України, українських об'єктів та українців. Це ракети Х-22, в якої бойова частина важить 960 кг, тобто на 1/6 легша від тої частини, яка була заявлена у РС-26. На відео, які ми всі бачили, видно, що бойова частина, коли розділилася, полетіла на землю. І що далі? Кінетичне ураження поверхні землі було, а вибухів не було! Що трапилося? На мою думку, Путін надув свої щоки та хотів показати цілому світу, мовляв, дивіться, чим я вдарю. Він вдарив міжконтинентальною ракетою, а це те саме, що електронним мікроскопом забивати цвяхи у бетонну стіну", - резюмував Геннадій Хазан.