Росіяни намагаються обійти агломерацію Покровськ - Мирноград, до дороги залишається близько 2 км, - головред "Суспільне. Донбас" Крамченков
Росіяни намагаються обійти Покровськ з півдня. Вони просуваються з боку селища Удачне і з півдня на сам Покровськ та його околиці
Про це розповів головний редактор "Суспільне. Донбас" Андрій Крамченков в етері телеканалу "Еспресо".
"Східніше від Покровська розташоване місто Мирноград. Росіяни намагаються обійти агломерацію Покровськ - Мирноград зі східного напрямку поблизу селища Воздвиженка. Вони просуваються на північ до траси, до дороги залишається близько двох кілометрів. Будь-які міномети вже досягають цієї відстані, не кажучи про артилерію. Ми давно не користуємося дорогою Покровськ - Костянтинівка. Зараз основний трафік автомобілів звертає на об'їзну дорогу, оскільки по ній вже працюють FPV-дрони. Були випадки, коли спалювали цивільні машини, тому ми оминаємо це місце", - розповів він.
У Мирнограді робота артилерії - як ствольної, так і реактивної, не припиняється. Чути стрілецьку зброю. Детектор дронів постійно сигналізує про роботу FPV-дронів, загроза є постійно, каже Крамченков.
"Коли ми працювали в Мирнограді, лікарня ще була ціла, як і багатоповерхівка навпроти. Але вчора Юрій Третяк, виконуючий обов'язки голови міської військової адміністрації, надіслав фотографії, на яких видно, що лікарня сильно пошкоджена. Судячи з фотографій, це була авіабомба. Два дні тому все ще було цілим. Поруч з лікарнею є магазинчики, а навпроти - дев'ятиповерхівка, і все це постраждало внаслідок бомбардування. Інформації про загиблих чи поранених не надходила", - додав він.
- Напередодні керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", капітан І рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук повідомив, що росіяни обходять Покровськ із півдня, намагаючись перерізати логістику без міських боїв.
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