ГУР запустило на порталі War & Sanctions розділ про російських виробників зброї: перша категорія - БПЛА

Про це інформує пресслужба ГУР.



Як зазначається, новий розділ містить ідентифікаційні дані підприємств, опис їхньої діяльності, список пов’язаних компаній та номенклатуру безпілотників.



Перегляд та навігація доступні як за підприємствами, так і за моделями БПЛА. Також щодо окремих підприємств доступні посилання на перелік іноземного обладнання, яке ними використовується, та ідентифіковану в БПЛА компонентну базу.

В опублікованому переліку представлені дані 79 російських підприємств, що беруть участь у кооперації з виробництва та постачання БПЛА для війни проти України.



Серед них:

підприємства, які виробляють російські версії іранських БПЛА Shahed-136 – "Герань" та "Гарпія" - АТ "ОЕЗ ППТ АЛАБУГА", ТОВ "АЛЬБАТРОС", АТ "ІЕМЗ КУПОЛ" та інші залучені до процесу виробництва цих БПЛА та складових для них;

група компаній Zala Aero, що входить до концерну "Калашников" та виробляє баражуючі "Ланцети" й розвідувальні Zala;

виробники багатоцільових російських БПЛА "Оріон" та "Альтаір" – АТ "КРОНШТАДТ" та АТ "УРАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ";

виробники FPV-дронів, що передають свою продукцію безпосередньо підрозділам збройних сил РФ в Україні, організовують для них збори коштів, школи пілотів на тимчасово окупованих територіях, доопрацьовують свою продукцію на замовлення російських військових.

У ГУР додали, що розділ буде поповнюватись та розширюватись іншими категоріями, зокрема на черзі виробники ракет.

Також нещодавно ГУР МО та Центр протидії дезінформації РНБО запустили новий розділ "Рупори Кремля" порталу War & Sanctions з переліком російських пропагандистів та медіаменеджерів.



