"Рупори Кремля": ГУР та ЦПД запустили проєкт з переліком російських пропагандистів та медіаменеджерів
ГУР МО та Центр протидії дезінформації РНБО запустили новий розділ "Рупори Кремля" порталу War & Sanctions з переліком російських пропагандистів та медіаменеджерів
Про це повідомляє ГУР.
"Вепонізація інформації - частина російської військової доктрини. Сьогодні Кремль веде війну не лише ракетами, танками та гарматами. Його інформаційна війна не має чітко окресленої лінії фронту та шириться світом", - йдеться у дописі.
Зазначається, що Росія заклала у бюджет на 2025 рік $1,42 млрд на фінансування пропаганди. Ще близько пів мільярда доларів на рік РФ витрачає на створення пропаганди не пов’язаними з державою структурами.
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Як повідомляється, російська пропаганда підтримує насилля, глорифікує російські збройні сили, виправдовує агресію та воєнні злочини, використовує дегуманізацію та ненависть до України.
"Вона має обличчя, які повинен знати весь світ – знати, щоб заблокувати, запровадити санкції, заборонити в’їзд, закрити банківські рахунки, припинити будь-яку співпрацю", - додали у розвідці.
Уже до першого списку, який згодом буде доповнюватись, увійшло 55 людей. Серед них Валерій Гергієв, Володимир Табак, Христина Потупчик, Сергій Пегов, Олександр Дугін, Михайло Галустян і Олександр Маршал.
- Депутатка Європарламенту від Естонії, ексміністерка зовнішніх справ (2015-2016) Марина Кальюранд заявила, що для протидії російській пропаганді та її наслідкам потрібно навчати молодь працювати з інформацією.
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