Євродепутатка Кальюранд: навіть якщо російська пропаганда припиниться, її наслідки залишаться

Про це Кальюранд сказала в інтерв'ю Еспресо.

"Моє покоління, яке виросло в Радянському Союзі, ще має навички "читати між рядків" і розуміти обставини. Але молоде покоління потребує навчання. Їх слід вчити в школах, університетах - як працювати з медіа, як читати їх, як довіряти медіа. Базове навчання в цій сфері має бути впроваджене не лише в школах чи університетах, а й у різних організаціях", - сказала Кальюранд.

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Євродепутатка наголосила, що наслідки російської пропаганди не зникнуть навіть якщо вона припиниться.

"Я знаю, що в Україні й у ЄС докладають багато зусиль. У ЄС я працювала як постійний міністр закордонних справ, коли ми створили Східну оперативну групу для боротьби з російською пропагандою. Спочатку до неї увійшли п'ять країн ЄС, а пізніше ми залучили й східних партнерів. Тож я знаю, що ми робимо багато разом. Але наскільки це ефективно? Знову ж таки, я не можу дати оцінку, бо не маю деталей. Я знаю, що існують інструменти, і знаю, що ЄС підтримує вас. Проте, як я вже сказала, з російською пропагандою дуже складно боротися. Ми робимо це щодня в ЄС і це ніколи не припиниться. Ми просто маємо розуміти, що навіть якщо пропаганда припиниться на певний час, її наслідки залишаться. Нам доведеться жити з цим і водночас виховувати наших людей", - сказала Кальюранд.