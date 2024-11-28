Які антиукраїнські наративи просувала російська пропаганда в Європі в листопаді

Ми виокремили шість основних наративів, які просували російські державні ЗМІ та проросійські ЗМІ у Франції та Чехії протягом першої половини листопада:

"Підтримка України не має сенсу"

"Росія виграє війну, поразка України й Заходу вже от-от настає"

"Захід винен у війні в Україні»

"В Україні керує неонацистська хунта"

"ЄС є найбільшим винуватцем всіх бід"

"Захід занепадає, БРІКС починає визначати новий світовий порядок"

У цьому матеріалі Еспресо зібрав ЗМІ, які, маніпулюючи фактами та спотворюючи правду, поширювали перші два наративи. У наступних текстах ми візьмемось за решту.

"Підтримка України не має сенсу"

RT en français, французькомовному сайту російського пропагандистського каналу RT (Russia Today), вдається обходити санкції Європейського Союзу. Попри всі обмеження, його пропагандистський контент досі доступний у Європі. Саме RT часто є джерелом новин для проросійських медіа в ЄС.

Нещодавно французькомовний RT, посилаючись на єдине джерело — Комуністичну партію Греції — стверджував, що грецькі комуністи заблокували колону з боєприпасами для України. Цю саму історію активно просувало російське державне інформаційне агентство Sputnik, намагаючись таким чином створити враження громадського невдоволення підтримкою України. До просування наративу за допомогою згаданої історії долучився чеський сайт novarepublika.cz. Раніше ми внесли його до списку з 20 чеських ЗМІ, які цитують російські ЗМІ та просувають прокремлівські погляди.

https://francais.rt.com/international/114569-communistes-grecs-bloquent-convoi-munitions-pour-ukraine

https://x.com/SputnikInt/status/1854691054337114288

https://www.novarepublika.cz/2024/11/demonstranti-v-recku-blokuji-nakladni-auta-se-zbranemi-pro-kyjev

У іншому листопадовому матеріалі французькомовний RT стверджував, що коаліція в Німеччині нібито розпалася через економічні проблеми, головні причини яких — допомога Україні та санкції проти Росії. Основний меседж цього матеріалу простежується чітко — якщо припинити підтримку України, все повернеться до нормального життя.

https://francais.rt.com/international/114553-chute-gouvernement-allemand-scholz-pointe-doigt-aide-ukraine

Згаданий вище матеріал про німців просували в Чехії за допомогою прокремлівського сайту Aeronews, який ми також раніше внесли до списку пропагандистських медіа.

https://aeronet.news/protiruske-sankce-funguji-nemecka-vladni-koalice-olafa-scholze-se-kvuli-zpetnym-dopadum-sankci-na-nemeckou-ekonomiku-rozpadla-balik-3-miliard-eur-pro-ukrajinu-neprosel/

Однією з практик французькомовного RT є просуванням заяв дружніх Кремлю політиків, зокрема прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, довго шукати антиукраїнські тези якого не треба.

https://francais.rt.com/international/114587-viktor-orban-europe-ne-pourra

Французьке видання Qactus.fr має багато антизахідних і проросійських матеріалів. Так і стаття, яку ми наводимо, прямо просуває наратив про беззмістовність допомоги Україні. Видання використало заяву Дональда Трампа про те, що половина американської допомоги Україні "зникла". Qactus.fr намагається запитати, куди ж пішли ці гроші, не наводячи натомість жодного факту на підтримку голослівної заяви.

https://qactus.fr/2024/11/11/usa-trump-contre-zelensky-ou-sont-passes-les-milliards-disparus-en-ukraine/

Раніше ми вже писали про те, що французьке медіа Le Média en 4-4-2 поширює неправду війну. Цього разу ми побачили, що згадане ЗМІ долучилось до просування наративу про беззмістовність допомоги Україні та перекрутило історію про арешт керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи.

Історію представили так, що винним вийшло "вище військове керівництво України", що не є правдою. Мета такого перекручування фактів одна — закласти думку, що в Україні масово розкрадається допомога, тому більше її відправляти не треба.

https://lemediaen442.fr/ukraine-la-defaite-en-vue-malgre-les-milliards-deuros-occidentaux-caroline-galacteros/

https://lemediaen442.fr/bulletin-stratpol-n208-les-dernieres-nouvelles-de-la-guerre-industrielle-et-strategique-entre-la-russie-et-lukraine/

Riposte Laique — це ультраправе французьке медіа, який неодноразово викривали на поширенні пропаганди. У 2017 році BBC включило сайт до списку ЗМІ, які поширювали фейкові новини під час виборів у Франції. Медіа працює на серверах російської компанії JSC IOT.

Riposte Laique у Франції просуває наратив про те, що підтримка України не має сенсу. Так, у статті під назвою "План Трампа врятувати українців проти їхньої волі" пишуть: "Те, що Росія робить з територіями, які вона відвоювала великою ціною, не має значення для Вашингтона". Тобто війну зображають як програну Україною.

https://ripostelaique.com/le-plan-de-trump-pour-sauver-les-ukrainiens-malgre-eux.html

В іншому матеріалі Riposte Laique виступає проти "фінансування війни в Україні" через (увага!) нацистів. Медіа пише, що європейські платники податків спонсорують війну проти Росії, а тепер ще й проти Північної Кореї.

https://ripostelaique.com/les-soldats-de-kim-jong-un-en-russie-mais-a-qui-la-faute.html

Чеські сайти protiproud.info, jaktobylo.cz, iportal24.cz і cz24.news, які ми раніше маркували як джерела російської пропаганди, у листопаді активно долучились до спроб підірвати підтримку України на Заході.

Protiproud.info з відвертими маніпулятивними зворотами пише про президента Володимира Зеленського, який нібито всіх обікрав. У статті із заголовком "Зеленський забрав у 120 000 людей домівки та гроші. Корумпований київський режим безнадійний. Коли народ повстане?" Protiproud.info пропонує Заходу припинити допомагати Україні.

https://protiproud.info/politika/8270-kradostroj-zelensky-ho-nevynalezl-ale-skvele-zdokonalil-aktualne-obral-120-000-lidi-o-byty-i-penize-putin-rozdava-levne-hypoteky-kyjev-beznadej-okradli-hlavne-emigranty-kdy-se-lide-vzbouri.htm

Чеське прокремлівське ЗМІ jaktobylo.cz називає Україну "операцією з відмивання грошей для американських демократів". Основний меседж наведеного нижче за посиланням тексту полягає в тому, що надавати Україні фінансову або військову підтримку немає сенсу.

https://jaktobylo.com/historie-v-souvislostech/volodymyr-offshorovic-zelenskyj/

Деякі тексти цих чеських ЗМІ містять фактично прямі заклики до США припинити надавати допомогу Україні.

https://cz24.news/britsky-analytik-mercouris-pre-usa-dobra-cesta-z-ukrajinskej-katastrofy-neexistuje/

Ще одне прокремлівське чеське видання iportal24.cz пише, що підтримка України не має сенсу, бо звідти "відправляють біженців до Європи, а тим часом будують мільйонні гірськолижні курорти".

https://www.iportal24.cz/zahranici/miliardy-pro-lyzarske-stredisko-ukrajina-investuje-do-luxusniho-projektu-zatimco-evropu-zasobuje-uprchliky/

Всі згадані ЗМІ маніпулюють різними фактами з однією метою: послабити підтримку України та зменшити військову допомогу, таким чином полегшивши задачі російській армії.

"Росія виграє війну, поразка України й Заходу вже от-от настає"

Наратив про перемогу Росії має на меті створити враження, що війна в Україні ось-ось закінчиться, і Росія неминуче переможе. Таким чином підтримку України виставляють позбавленою сенсу. Мета та сама — зменшити темпи та обсяги постачання зброї в Україну.

Infokuryr.cz також є одним із чеських сайтів, які ми раніше викрили на поширенні прокремлівської пропаганди. На початку листопада цей сайт активно писав про перемоги Росії, зокрема цитуючи заяви представника Міноборони РФ Ігоря Конашенкова про удари по будівлі українського Генштабу в Києві. З найбільш безглуздого – Infokuryr.cz цілком серйозно висловлював припущення, що української армії більше не існує.

https://www.infokuryr.cz/n/2024/11/06/petr-pokorny-ruske-jednotky-uderily-na-generalni-stab-apu-v-kyjeve-a-zverejnily-dusledky/

https://www.infokuryr.cz/n/2024/11/08/je-po-vsem-ukrajinska-armada-uz-neexistuje-mcgregor/

Infokuryr.cz також постійно передруковує новини з російських державних ЗМІ про те, що російські ракети й безпілотники знищують військові об'єкти в Україні.

https://www.infokuryr.cz/n/2024/11/05/prehled-ruskych-uderu-na-ukrajine-4-listopadu-2024

Наратив про неминучу перемогу Росії та поразку України в Чехії активно просуває ще один сайт — cz24.news. Зокрема, видання цитує як беззаперечні факти брифінги Ігоря Конашенкова. А також користується в матеріалах заявами американського полковника Дугласа Макгрегора, відомого своїми прокремлівськими поглядами. У 2014 році він підтримав анексію Криму.

Ще одна стаття видання містить фразу "спроба Заходу перемогти Росію на полі бою обернулася повним провалом", що є типовим кремлівським наративом. cz24.news не гребує і звичайними фейками та маніпуляціями. В одному матеріалі, де підсумовуються результати війни за певний період, пишуть, що українські солдати намагалися захопити Курську атомну станцію, а також активно здаються в полон. А Зеленський нібито втягує Польщу у війну і панічно боїться поразки, яка вже от-от настане.

https://cz24.news/zamer-zapadu-porazit-rusko-na-bitevnim-poli-se-prirozene-zmenil-v-tohle/

https://cz24.news/dnesny-brifing-ruskeho-ministerstva-obrany-11-novembra-2024/

https://cz24.news/douglas-mcgregor-rusko-vyhralo-a-trump-to-vie-video/

https://cz24.news/strajk-rusi-demoluju-na-hraniciach-s-rumunskom-vrtulniky-naliehavo-vzlietli-z-krajiny-nato-situacia-je-na-pokraji-katastrofy-aktualne-spravy-z-frontov-5-11-2024/

https://cz24.news/zelensky-v-panice-dupe-nohama-jako-spratek-a-chce-jen-jedno-zapad-dorucil-vudci-ukrajiny-katastrofalni-zpravy-uvedomil-si-co-ho-ceka/

https://cz24.news/ukrajina-na-frontach-je-situace-pro-afu-zalostna-kapitulace-je-nevyhnutelna/

Чеські novarepublika.cz, protiproud.info, aeronet.news, czechfreepress.cz, skrytapravda.cz і volnyblog.news також просувають фейки про перемоги Росії на полі бою. Вони вихваляють російську зброю, розповідають про стратегічні завоювання Путіна і передбачають протести в Україні. Очікувано, російську армію змальовують непереможною. Ми навіть натрапили на порівняння ситуації в Україні з положенням Гітлера в 1945 році.

https://www.novarepublika.cz/2024/11/rostec-su-57-jediny-na-svete-prokazal-ucinnost-v-boji-proti-americkym-protivzdusnym-systemum-patriot

https://protiproud.info/politika/8271-vypadalo-to-jako-vtip-ale-neni-hrozba-je-skutecna-zapad-se-boji-odlivu-mozku-do-ruska-brics-zasadne-meni-situaci-zelezna-pest-v-sametove-rukavici-putin-vi-na-co-miri-hodnoty-i-hamburgery-bez-gmo-skonci-nejlepsi-mozky-v-rusku.htm

https://protiproud.info/politika/8282-masivni-utoky-na-ukrajinske-pozice-v-ruskem-pohranici-nejde-jen-o-uzemi-partyzanske-hnuti-v-kyjeve-zapaluje-sklady-rusko-bojuje-se-zapadem-nejen-za-svou-suverenitu-stary-rad-padl-putin-se-vyjadril-i-k-trumpovi-jednani.htm

https://www.czechfreepress.cz/valky/putinovy-jednotky-pokracuji-v-nezadrzitelnem-postupu-na-vychod-dobytim-dvou-mest.html

https://skrytapravda.cz/ze-zahranici/2202-ruske-jednotky-uderily-na-generalni-stab-apu-v-kyjeve-a-zverejnily-dusledky

https://www.czechfreepress.cz/evropa/v-britanii-byla-situace-ukrajinskych-ozbrojenych-sil-srovnavana-se-situaci-nemecke-armady-v-roce-1945.html

Щоб просувати наратив про російські перемоги в Україні, французьке видання Qactus.fr опублікувало на своєму сайті документальний фільм іншого проросійського ЗМІ Omerta. У ньому показують "непереможну" російську армію на Курщині.

https://qactus.fr/2024/11/09/fran

Для просування наративу про військові успіхи Росії французьке видання Le Média en 4-4-2 цитує російських агентів впливу в Європі та США — Кароліну Галатеро та Ксав'є Моро. Вони вже третій рік поспіль розповідають про перемогу РФ в Україні.

https://lemediaen442.fr/ukraine-la-defaite-en-vue-malgre-les-milliards-deuros-occidentaux-caroline-galacteros/

https://lemediaen442.fr/bulletin-stratpol-n208-les-dernieres-nouvelles-de-la-guerre-industrielle-et-strategique-entre-la-russie-et-lukraine/

Маскуючись під центр стратегічних досліджень, прокремлівське пропагандистське видання Stratpol стверджує, що російські війська "звільняють" Донбас з "рекордною" швидкістю.

https://stratpol.com/les-troupes-russes-liberent-le-donbass-a-une-vitesse-record/

"Аналітики" з французького Voltairenet пишуть про успіхи Росії та невдачі України, посилаючись на заяви представника Росії в ООН Василя Небензі.

https://www.voltairenet.org/article221484.html

Сайт Reseau International з’явився після того, як санкції ЄС спробували заблокувати RT en français. Медіа декларує, що є незалежним ЗМІ, яке фінансується шляхом пожертвувань, але насправді поширює проросійські наративи.

Reseau International друкує фейки про те, що тіла українських загиблих солдатів забруднюють воду, а Україна карає непокірних військових, відправляючи їх на фронт у Курську вмирати. Видання цитує проросійського французького генерала Домініка Делаварда, який каже, що війна вже закінчилася.

https://reseauinternational.net/lagrandissement-des-cimetieres-en-ukraine-a-entraine-une-contamination-de-leau-dans-16-regions-par-des-toxines-provenant-de-corps-en-decomposition/

https://reseauinternational.net/la-pratique-du-front-punitif-a-koursk-montre-quil-ny-a-pas-davenir-pour-les-forces-ukrainiennes/

https://reseauinternational.net/la-france-forme-des-soldats-ukrainiens-dans-la-marne/

https://reseauinternational.net/le-general-delawarde-repond-a-10-questions-la-victoire-aux-russes/

https://reseauinternational.net/ukraine-etre-moins-ou-ne-pas-etre/

https://reseauinternational.net/la-guerre-en-ukraine-est-perdue-il-reste-trois-options/

Російська пропаганда наполегливо просуває свій порядок денний у Європі, шукаючи та знаходячи нові способи обходу санкцій та отримуючи допомогу від місцевих дружніх Кремлю ЗМІ. На жаль, країни ЄС досі не розробили ефективної стратегії протидії цій пропаганді на державному рівні.

Підсанкційні RT і Sputnik відновлюються на різних доменах. Крім того, місцеві прокремлівські сайти ледь не вільно поширюють російські фейки про Україну.

На щастя, такі ресурси не користуються великою підтримкою серед читачів. Їхня аудиторія є маргіналізованою, і російській пропаганді поки що не вдалося суттєво змінити громадську думку.