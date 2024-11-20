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Рада підтримала позбавлення держнагород за популяризацію або пропаганду РФ

Юлія Лаврук
20 листопада, 2024 середа
12:27
Суспільство Верховна Рада

Верховна Рада в середу, 30 листопада, прийняла законопроєкт про позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду Росії чи вчинення інших протиправних дій проти України

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Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк і Павло Фролов.

Законопроєкт №11410 підтримали 283 депутати.

Як зазначив Фролов, згідно з законом, позбавлення державних нагород може бути здійснено за рішенням РНБО у вигляді санкцій, введеними в дію указом президента.

Крім того, передбачається перелік злочинів у Кримінально-процесуальному кодексі, за які суд може застосувати такий вид додаткового покарання. Зокрема, йдеться про злочини проти основ національної безпеки, тяжкі та особливо тяжкі, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

"Закон встановлює, що у разі позбавлення державної нагороди особа та члени її сім'ї втрачають всі права та пільги, передбачені для таких осіб", - додав депутат.

Зазначимо, що сьогодні, 20 листопада, Верховна Рада також підтримала:

Теги:
Новини
Кримінал
Україна
Верховна Рада
державна зрада
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