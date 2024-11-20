Рада підтримала позбавлення держнагород за популяризацію або пропаганду РФ

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк і Павло Фролов.

Законопроєкт №11410 підтримали 283 депутати.

Як зазначив Фролов, згідно з законом, позбавлення державних нагород може бути здійснено за рішенням РНБО у вигляді санкцій, введеними в дію указом президента.

Крім того, передбачається перелік злочинів у Кримінально-процесуальному кодексі, за які суд може застосувати такий вид додаткового покарання. Зокрема, йдеться про злочини проти основ національної безпеки, тяжкі та особливо тяжкі, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

"Закон встановлює, що у разі позбавлення державної нагороди особа та члени її сім'ї втрачають всі права та пільги, передбачені для таких осіб", - додав депутат.

Зазначимо, що сьогодні, 20 листопада, Верховна Рада також підтримала: