Рада підтримала позбавлення держнагород за популяризацію або пропаганду РФ
Верховна Рада в середу, 30 листопада, прийняла законопроєкт про позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду Росії чи вчинення інших протиправних дій проти України
Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк і Павло Фролов.
Законопроєкт №11410 підтримали 283 депутати.
Як зазначив Фролов, згідно з законом, позбавлення державних нагород може бути здійснено за рішенням РНБО у вигляді санкцій, введеними в дію указом президента.
Крім того, передбачається перелік злочинів у Кримінально-процесуальному кодексі, за які суд може застосувати такий вид додаткового покарання. Зокрема, йдеться про злочини проти основ національної безпеки, тяжкі та особливо тяжкі, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
"Закон встановлює, що у разі позбавлення державної нагороди особа та члени її сім'ї втрачають всі права та пільги, передбачені для таких осіб", - додав депутат.
Зазначимо, що сьогодні, 20 листопада, Верховна Рада також підтримала:
- законопроєкт про право звільнитися з військової служби тим, у кого на війні загинули чи зникли безвісти неповнорідні брати або сестри;
- законопроєкт про відстрочку від призову на військову службу тим, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти.
- Актуальне
- Важливе