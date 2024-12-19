Топ-20 іспаномовних ЗМІ, які поширюють російську пропаганду та дружні Кремлю наративи

Для аналізу даних ми використовували інструменти веб-аналітики та пошуку для виявлення іспаномовних проросійських ЗМІ, зокрема шляхом дослідження схожості контенту, взаємного цитування та реферального трафіку. Аналіз охоплював веб-аналітику, дослідження ключових слів та огляд контенту з метою виявлення зв'язків між веб-сайтами, що поширюють антизахідні та проросійські наративи.

Іспанія, на відміну від медіа-ландшафту інших країн ЄС, де проводились попередні дослідження, підпадає під дещо інший фокус для зусиль російської пропаганди через давні зв'язки Москви та підтримку, яку Кремль історично надавав місцевим комуністичним і ліворадикальним рухам. Ці зв'язки вирізняють Іспанію від таких країн, як Німеччина та Франція, де прокремлівські наративи зазвичай підтримують ультраправі гравці і ЗМІ. Росія також отримує підтримку від іспаномовних ЗМІ з таких латиноамериканських країн, як Куба та Венесуела, де діють ліві або комуністичні уряди, дружні до Росії.

Інтерактивна інфографіка показує веб-сайти з подібним контентом, які критично налаштовані щодо Заходу та України, але підтримують Росію. Ці сайти обмінюються взаємними посиланнями, реферальним трафіком і поширюють проросійські наративи.

Важливо зазначити, що не всі досліджувані ЗМІ мають однаковий рівень упередженості. Їх можна поділити на три основні категорії:

ЗМІ, які безпосередньо репостять матеріали російських державних ЗМІ, таких як RT, Sputnik та інші, на які накладено санкції за поширення дезінформації та підтримку війни Росії. Ці медіа часто тиражують повідомлення без суттєвих змін. ЗМІ, які створюють однобокі, незбалансовані репортажі, широко цитують російські джерела та подають інформацію, що повністю відповідає інтересам Кремля, опускаючи контраргументи або альтернативні точки зору. ЗМІ, які створюють статті, що виглядають як аналітичний контент з геополітики та стратегічного огляду, але під виглядом аналізу тонко просувають проросійські наративи, зберігаючи антизахідну позицію і не засуджуючи Росію, при цьому не демонструючи відвертої пропаганди.

Ключові іспаномовні ЗМІ у прокремлівській мережі

Російські іспаномовні ЗМІ

actualidad-rt.com

actualidad.rt.com

esrt.online

esrt.site

Іспаномовне видання RT, російського державного ЗМІ, та його клоновані сайти, які просувають кремлівські наративи та фейкові новини, демонізують Захід і США, поширюють неправдиву інформацію про війну Росії в Україні та виправдовують атаки російських військ на цивільні об'єкти в Україні. Наразі RT перебуває під санкціями ЄС за поширення дезінформації та підтримку війни Росії проти України.

noticiaslatam.lat

Клонований сайт Sputnik (іспанська версія sputnikglobe.com). Ретельно замаскований під брендом "Новини з Латинської Америки", але має такий самий вигляд, як і Sputnik. Sputnik — це російський державний міжнародний пропагандистський веб-сайт, який був заборонений в ЄС за поширення дезінформації після того, як Росія розпочала повномасштабну війну. Тим не менш, він залишається доступним в Європі. Sputnik поширює російську дезінформацію, антизахідні та антиєвропейські наративи, демонізує Захід, вихваляє Путіна і виправдовує війну Росії в Україні. Його іспанська версія націлена на аудиторію в Іспанії та Латинській Америці.

news-front.su

Російський пропагандистський новинний сайт, що базується в Криму. Він транслює російську пропаганду та дезінформацію щонайменше десятьма різними мовами. Іспаномовна версія сайту доступна за адресою es.news-front.su. У 2021 році Міністерство фінансів США охарактеризувало його як "дезінформаційний і пропагандистський ресурс, який виправдовує і підтримує російську агресію в Україні".

pravda-es.com (закритий і перенаправлений)

spanish.news-pravda.com (остання доступна версія, де подається російська "Правда" іспанською мовою)

Цей іспаномовний російський новинний сайт є частиною дезінформаційної мережі "Правда", яка орієнтована, в першу чергу, на Європу. Сайт поширює російські пропагандистські наративи, стверджуючи, що західні країни, які допомагають Україні, фактично беруть участь у російській війні, та займається ядерним шантажем. Він цитує російські державні та проросійські ЗМІ, зокрема de.sputniknews.com і RT.de, а також публікує статті проросійських пропагандистів за кордоном.

Аргентина

kontrainfo.com

Цей упереджений сайт позиціонує себе як центр геополітичних досліджень, але його статті обмежуються просуванням російських інтересів та висвітленням точки зору Кремля. Він мігрував на noticiasholisticas.com.ar, іспаномовне аргентинське видання, засноване Фаусто Франком, що є його відповідальним редактором та директором. Видання просуває прокремлівські наративи та маніпуляції, що демонізують ЄС, США та Україну, висвітлюючи російсько-українську війну з точки зору Кремля.

Чилі

piensachile.com

Чилійський іспаномовний новинний сайт, який часто цитує російську зовнішню розвідку, російські державні пропагандистські ЗМІ та репостить їхній контент, включаючи прокремлівські наративи та маніпуляції, демонізуючи ЄС, США та Україну і просуваючи погляди Москви. Розмістив фейк про запланований Заходом розділ України та близьку поразку України. Звинувачує Захід у терорі, але не засуджує війну та вторгнення Росії.

Куба

5septiembre.cu

Іспаномовний новинний сайт з Куби, який часто цитує російські державні пропагандистські ЗМІ та репостить їхній контент, включаючи прокремлівські наративи та маніпуляції, демонізуючи ЄС, США та Україну і просуваючи погляди Москви.

Колумбія

lapluma.net

Іспаномовне ЗМІ, яке іноді публікує авторські статті з антизахідними і прокремлівськими поглядами, в тому числі проросійського автора Рафаеля Поча, часто використовує графічні колажі, які позитивно зображують Росію і демонізують Захід і США. У своїх статтях він посилається на RT та інших російських пропагандистів. Він перекладає провину за війну на НАТО і Захід, не засуджує російське вторгнення і протягом трьох років регулярно публікує прогнози про неминучу поразку України.

desdeabajo.info

Іспаномовний новинний сайт, що базується в Колумбії, зосереджується на світових новинах і часто передруковує матеріали російської державної пропаганди. Цей контент включає прокремлівські наративи та маніпуляції, які демонізують ЄС та США, підтримують точку зору Москви та стверджують про неминучу поразку України.

Еквадор

confirmado.net

Цей іспаномовний новинний сайт, що базується в Еквадорі, слугує платформою для прес-релізів російського уряду. Він репостить російські державні пропагандистські ЗМІ, Sputnik і RT, а також заяви російської розвідки і російських чиновників. Висвітлює світові події та російсько-українську війну з точки зору Кремля. Поширює російську дезінформацію, демонізуючи ЄС, США, НАТО та Україну і просуваючи московські наративи.

Італія

pressenza.com

Міжнародне медіа, що друкує матеріали 8 мовами. Поширює наративи російської пропаганди, називаючи війну Росії проти України "конфліктом" або "війною між НАТО і Росією". Поширює російські фейки про нацистів в Україні та геноцид на Донбасі. Жорстко критикує Україну та її керівництво, демонізує США і Захід та виправдовує російське вторгнення. Він часто цитує російські державні ЗМІ (RT) та проросійські веб-сайти.

Пуерто-Ріко

lacasaeditora.org

Сайт походить з Пуерто-Рико і пов'язаний з комуністами, які виступають за соціалістичну революцію проти режиму іноземного фіскального контролю. Сайт поширює сюжети російської пропаганди щодо України, демонізує США, Захід і НАТО, а також репостить статті проросійського пропагандиста Ендрю Корібко.

Іспанія

africando.org

Іспаномовний новинний сайт, що належить НУО AFRICANDO з Камеруну та зареєстрований у Реєстрі асоціацій уряду Канарських островів, орієнтований на африканську аудиторію. Сайт поширює прокремлівські наративи та маніпуляції, демонізуючи ЄС, США та Україну. Він стверджує, що НАТО загрожує Росії, і активно просуває погляди Москви.

buscandolaverdad.es

Іспаномовне видання під назвою "У пошуках правди" часто поширює проросійські дезінформаційні матеріали. Він часто цитує російські державні пропагандистські ЗМІ та репостить їхній контент, включаючи прокремлівські наративи та маніпуляції, демонізуючи ЄС, США та Україну і просуваючи погляди Москви.

contrainformacion.es

Та сама особа, яка контролює інше упереджене проросійське видання Nueva Revolución, також керує Contrainformación — ліворадикальним проросійським виданням в Іспанії. Це видання висвітлює події в Україні з комуністичної та промосковської точки зору. Воно використовує російську дезінформацію, зокрема наративи про "нацистів в Україні", для виправдання агресії Кремля. Видання постійно займає антизахідну позицію, звинувачуючи у війні НАТО, а не Росію. Водночас від початку повномасштабної війни його риторика стала менш антиукраїнською.

ctxt.es

Лівий іспанський сайт, що зосереджується переважно на внутрішніх питаннях, але коли йдеться про Україну, він підтримує твердження Росії про "право на сферу впливу", підтримує звинувачення в тому, що НАТО несе відповідальність за "маріонеткову війну проти Росії" в Україні, цитує російську державну пропаганду і подає московську інтерпретацію подій, зокрема "фабрики НАТО" в Дніпрі. Видання публікує проросійські статті Рафаеля Поча. 20 років роботи кореспондентом у Москві наклали свій відбиток на його погляди.

diario-octubre.com

Іспаномовний сайт з комуністичними, антиамериканськими та проросійськими поглядами. Демонізує Захід, НАТО та ЄС. Прославляє радянського диктатора Сталіна. Часто цитує російські державні пропагандистські ЗМІ, зокрема RT і Sputnik. Сайт пов'язаний з сайтом insurgente.org. Він повторює московські фейки про неонацистів в Україні та звинувачує НАТО і Захід у війні, яку розв'язав Путін.

dossiergeopolitico.com

Іспаномовний веб-сайт "центру аналітичних, геополітичних і стратегічних досліджень та публікацій". Сайт часто цитує російські державні пропагандистські ЗМІ та репостить їхній контент, включаючи прокремлівські наративи та маніпуляції, демонізуючи ЄС, США та Україну і просуваючи погляди Москви.

geoestrategia.es

Geoestrategia.es позиціонує себе як портал самопроголошеного Іспанського інституту геополітики. Ним керує колишній іспанський військовий Хуан Антоніо Агілар, який публікується на Sputnik і RT, а також їздить до Москви. Нещодавно портал переїхав на новий домен: Geoestrategia.eu. Видання називає війну Росії проти України "маріонетковою війною НАТО", звинувачує Європу в ескалації конфлікту, але уникає засудження Москви. Сайт активно поширює російські фейки про "нацистів в Україні" та різноманітні теорії змови. Окрім цього, він вихваляє Росію та її військові спроможності, зокрема систему "Орешника".

insurgente.org

Іспаномовний вебсайт із суперечливою контактною інформацією (вказані Сан-Франциско, США, та Балі, Індонезія) активно поширює антизахідну риторику, демонізуючи Захід, НАТО та ЄС. Він пропагує ідею непереможності Росії, публікуючи матеріали з російських джерел і ресурсу diario-octubre.com, який також відомий своїми прокремлівськими упередженнями.

lacasademitia.es

Цей іспаномовний новинний сайт підтримує Росію і Китай, критикуючи і демонізуючи Захід і Туреччину. Пропагує новий багатополярний світовий порядок. Висвітлює війну між Росією та Україною з точки зору Кремля. Видання повторює кремлівські фейки про злісне НАТО та атлантизм і виправдовує Іран, Північну Корею та Росію.

mentealternativa.com

Це так зване альтернативне ЗМІ репостить дезінформацію, поширену російською розвідкою. Видання поширює прокремлівський наратив про те, що вороже НАТО загрожує Росії, наближаючи світ до ядерної війни, і Росія просто змушена реагувати на Армагеддон, якого бажає адміністрація Байдена. Видання також повторює кремлівські фейки про нацистів в Україні.

nuevarevolucion.es

"Незалежне" ЗМІ під назвою "Нова революція”, яке підтримує про-БРІКС позицію та виступає проти Заходу, поширює фейки про нібито план Заходу окупувати Україну. Воно стверджує про неминучу поразку України, розповсюджує сценарії війни НАТО і ЄС проти Росії, а також пропагує кремлівські наративи, включно із заявами, що санкції проти Росії завдають шкоди самій Європі.

nuevatribuna.es

"Нова Трибуна", іспанське медіа, зосереджується на висвітленні внутрішньополітичних та соціальних питань в Іспанії, але періодично торкається теми російсько-української війни, використовуючи окремі російські наративи. До них належать звинувачення Заходу та поширення російської фальсифікації про нібито "державний переворот" у Києві. ЗМІ також посилається на RT і Sputnik — джерела, на які ЄС наклав санкції за розповсюдження дезінформації. "Нова Трибуна" перекладає відповідальність за війну на Захід і поширює наративи, які Кремль застосовує для виправдання свого вторгнення в Україну.

rebelion.org

Іспаномовний веб-сайт з комуністичними, антиамериканськими та проросійськими наративами. Видання демонізує Захід, НАТО та ЄС. Сайт повторює фейки Москви про неонацистів в Україні та демілітаризацію як мету "спеціальної військової операції", оголошеної диктатором Путіним. Він також звинувачує НАТО і Захід у війні, розв'язаній Путіним, поширює дезінформацію проти українського уряду і звинувачує ЄС у гальмуванні миру в Україні, не засуджуючи при цьому російське вторгнення.

tercerainformacion.es

Іспанський ліворадикальний новинний сайт, який поширює російські пропагандистські наративи, критикує Україну та її керівництво, а також демонізує Захід і НАТО. Видання вихваляє Росію, Північну Корею, Венесуелу та Кубу. Часто публікує заяви російських посадовців — Лаврова, Пєскова та інших — без жодного критичного аналізу чи балансу із заявами України. Видання поширює кремлівські фейки про американські біолабораторії в Україні, "київський режим" і про те, що Україна має "брудну бомбу". Стверджує, що українське село, захоплене російськими окупантами, не належить Україні, а належить так званій ДНР.

Канада

globalizacion.ca

Іспаномовне видання Globalizacion, яке базується в Канаді, але орієнтоване на Латинську Америку, активно поширює кремлівську пропаганду. Видання повторює наративи про "нацистів в Україні" та називає президента Зеленського диктатором. Притягування до покарання російської агентури за державну зраду подається як приклад "диктатури під контролем імперіалістів" із Заходу. Сайт публікує конспірологічні теорії та висвітлює війну Росії проти України як "протистояння між НАТО та Росією", водночас звинувачуючи Захід у затягуванні конфлікту. Видання демонізує США, НАТО та Захід загалом, водночас створюючи позитивний образ Росії та її політики.

Венесуела

aporrea.org

Цей новинний сайт, що базується у Венесуелі, вихваляє російських військових і підтримує російські фейкові новини про нацистський режим в Україні. Сайт цитує російські державні пропагандистські ЗМІ та репостить їхній контент, який включає прокремлівські наративи та маніпуляції, з метою демонізації Заходу та України і просування поглядів Москви.

avn.info.ve

Avn Info, венесуельський веб-сайт, активно поширює російські фейкові новини, які використовуються режимом Путіна для виправдання війни в Україні. На цьому сайті стверджується, що Росія розпочала спеціальну військову операцію для "захисту населення Донбасу від геноциду з боку режиму Зеленського" та щоб зупинити просування НАТО на схід, яке нібито становить загрозу національній безпеці Росії.

misionverdad.com

"Місія Правда" — іспаномовний новинний сайт, що базується у Венесуелі, активно підтримує Росію та БРІКС, демонізуючи Захід і США. Сайт висвітлює російсько-українську війну з точки зору Кремля, поширюючи наративи про "порушення Україною міжнародних угод", при цьому повністю ігноруючи порушення міжнародного права Росією через її вторгнення в Україну. Видання акцентує увагу на "агресії проти Росії" та "провокаціях проти Росії", але не засуджує війну Путіна і не визнає російське вторгнення як акт агресії. ЗМІ також просуває ідею, що Україна неминуче зазнає військової поразки у війні.

redradiove.com

Венесуельська радіостанція Red Radio Ve репостить російські державні пропагандистські ЗМІ, цитує заяви російських чиновників, які містять відверті фейкові звинувачення на адресу України, і підтримує пропагандистські наративи Кремля. Вона публікувала пропагандистські матеріали російського телеканалу RT із заявами Марії Захарової та Сергія Лаврова без жодного балансу з боку України, засудженням злочинів Росії та згадуванням позиції України.

Ключові наративи

Дослідження виявило кілька ключових наративів, що просуваються в іспаномовній проросійській медіа-мережі, зокрема:

Демонізація України з одночасним просуванням російського наративу про "неонацистську" присутність в країні. Антизахідні настрої, що зображують ЄС, США та НАТО як імперіалістичні сили. Перекладання провини за війну Росії проти України на ЄС і США. Заяви про неминучу перемогу Росії та поразку України й Заходу. Звеличення Росії як захисника і рятівника від шкідливих впливів, що посилюється підтримкою країн БРІКС і Китаю.

Зображення України як "нацистського" геноцидного і диктаторського режиму та перекладання провини за війну Росії на західні країни

Антиукраїнська пропаганда часто використовує провокаційну лексику та необґрунтовані звинувачення, щоб створити образ України як неофашистського та геноцидного режиму.

Одним із поширених наративів є демонізація України, зокрема через звинувачення на кшталт того, що уряд країни є "неонацистським київським режимом", що поширюється джерелами, як-от aporrea.org. Цей новинний сайт з Венесуели вихваляє російських військових та підтримує російські фейкові новини про нібито нацистський режим в Україні, сприяючи поширенню дезінформації.

"21 листопада 2024 року увійде в російську військову історію як дата першого реального бойового розгортання легендарних і грізних Стратегічних ракетних військ Російської Федерації. Для України це попередження є ще більш серйозним: Москва чітко дала зрозуміти, що ніхто не буде "допомагати" неонацистському режиму. Можливо, тим, хто приймає рішення в Києві, було б цікаво згадати гасло Ракетних військ стратегічного призначення: "Після нас - тиша".

Веб-сайтом unidadylucha.es керує Комуністична партія, яка поширює кремлівські наративи, підтримуючи їх ще з часів своїх історичних зв'язків з Радянським Союзом. Статті на цьому сайті часто повторюють російську дезінформацію, зокрема звинувачення на адресу України у створенні "нацистського режиму", виправдовують військову агресію Росії і перекладають відповідальність за конфлікт на Захід та НАТО.

"НАТО штовхає Україну до прірви ядерної війни. Український нацистський режим в Києві і його імперіалістичні натовські покровителі, роблячи останнім часом заяви, переповнені такими поняттями, як "закінчення війни", "мир і справедливість", "свобода і незалежність" або "гарантії безпеки". Росія була змушена переглянути свою стратегію ядерної оборони. Наче цього було недостатньо, НАТО ще більше збільшує загрозу, постачаючи українському режиму ракети дальнього радіусу дії, вироблені США, Великобританією, Францією та Італією. Імперіалістичне постачання війни в Україну не припиняється".

"Педро Санчес і Бурбон приймають фашистського делегата імперіалізму в Україні. Педро Санчес і Бурбон приймають фашистського представника імперіалізму в Україні. Однак звинувачення в підтримці уряду PSOE/SUMAR і відбілюванні українського нацистського фашизму, як і інші твердження, залишаються в силі".

"У натівця Зеленського і його натівської війни проти Росії на українській землі, схоже, справи йдуть не дуже добре. Фронт розвалюється, а його тур по збору коштів на півострові відкладено".

Іспанське видання Nueva Tribuna здебільшого зосереджене на внутрішньополітичних та соціальних питаннях в Іспанії, але іноді висвітлює тему російсько-української війни. Видання часто використовує російські наративи, зокрема звинувачує Захід у розпалюванні конфлікту та поширює неправдиві твердження про "державний переворот" у Києві. Крім того, Nueva Tribuna цитує RT та Sputnik, які потрапили під санкції ЄС за поширення дезінформації.

Стаття "Україна, марна трата життів і європейських коштів" в Nueva Tribuna є прикладом поширення кремлівських наративів, спрямованих на перекладання провини за війну Росії в Україні на західних лідерів. У статті стверджується: "Вони провалили свої імперські плани разом зі своїми лідерами в США і Європейському Союзі, і тепер ми перебуваємо в глобальній війні на кілька фронтів, за яку ми, люди, платимо ціною нашого добробуту, наших зарплат і наших податків".

Цей матеріал увічнює ще одну кремлівський наратив для виправдання вторгнення, що нагадує підхід, використаний Гітлером для початку війни: "Українська війна почалася в 2014 році в результаті парафашистського державного перевороту і обману, Мінських угод, які європейці і американці ніколи не збиралися виконувати. Це був момент для втручання Росії, коли російськомовні регіони України повстали".

Стаття також стверджує, що "міжнародне право загинуло у Вашингтоні", що є частиною спроби перекласти відповідальність за конфлікт на Захід. Крім того, вона містить сфабриковані твердження щодо причетності Іспанії: "Найкраще, що ми повинні і можемо зробити, — це боротися з війною, вимагати укладення мирного договору в Україні і відвести іспанські війська від кордонів з Росією".

Цей наратив намагається перекласти відповідальність за війну на Європу, зокрема на Іспанію, при цьому ігноруючи факти порушення Росією міжнародного права та агресію, яка розв’язала війну.

"Країни, які входять до НАТО, і деякі інші, на чолі і під керівництвом США, вже перебувають у стані війни з Росією. Прикра війна, в яку Європа потрапила, скоївши три гріхи: сприяючи її провокуванню, не знаючи, як її уникнути, і будучи матеріально залученою в неї. Неможливо виграти війну проти ядерної держави без взаємного знищення".

Схожим чином, видання ctxt.es також підтримує антиукраїнські настрої, тавруючи українське керівництво як фашистський режим. Це ліве іспанське видання здебільшого зосереджене на внутрішніх темах, але коли йдеться про Україну, воно потурає претензіям Росії на "право на свою сферу впливу", що фактично виправдовує її право вести війни. Видання підтримує твердження, що НАТО винне у "маріонетковій війні проти Росії" в Україні, цитує російські державні пропагандистські ЗМІ та подає московську версію подій, наприклад, про "фабрику НАТО" у Дніпрі.

Звинувачення України в агресії та дезінформація про воєнні злочини

Венесуельське видання Avn Info активно поширює російські дезінформаційні наративи, які Кремль використовує для виправдання своєї війни проти України. Видання поширює звинувачення у "геноциді" на Донбасі, нібито організований урядом Зеленського. За інформацією сайту, так звана "спеціальна військова операція" Росії має на меті захистити населення Донбасу від цього сфабрикованого геноциду та протистояти розширенню НАТО на схід, яке подається як загроза національній безпеці Росії.

"Росія подала до Міжнародного суду ООН матеріали, в яких стверджується, що Україна вчинила геноцид на Донбасі. Російська сторона висунула додаткові претензії, пов'язані з порушенням Конвенції, такі як: співучасть у геноциді, підбурювання до вчинення геноциду, невжиття заходів щодо запобігання та покарання за геноцид".

Misionverdad.com — це іспаномовне видання, що базується у Венесуелі і підтримує боліваріанську революцію, а також Росію та БРІКС. Сайт постійно критикує та демонізує Захід і Сполучені Штати, а його висвітлення російсько-української війни збігається з кремлівською пропагандою.

Видання акцентує увагу на звинуваченнях у порушеннях Україною міжнародних законів та угод, при цьому ігнорує порушення міжнародного права з боку Росії, зокрема, її вторгнення в Україну та порушення Будапештського меморандуму.

У статтях обговорюється "агресія проти Росії", "провокації проти Росії" та попередження Путіна на адресу Заходу, але не засуджується вторгнення Росії та не визнаються її воєнні злочини. Замість цього сайт звинувачує Україну і США в ескалації війни, не згадуючи про провину Росії.

Венесуельське видання Red Radio Ve часто передруковує російську державну пропаганду, поширюючи неправдиві звинувачення та наративи, пов'язані з Кремлем. Наприклад, воно репостить заяви російського телеканалу RT, зокрема, коментарі речниці Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової, яка неправдиво стверджує, що Україна готує напад на Курську атомну електростанцію.

"Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова попередила, що Україна почала підготовку до нападу на Курську АЕС".

Крім того, Red Radio Ve поширює російську дезінформацію щодо мирних переговорів, цитуючи заяви Путіна про легітимність керівництва України. Путін стверджує, що мандат президента Зеленського закінчився і що нинішній український уряд є результатом "збройного перевороту" 2014 року, що повторює наратив Кремля про "нелегітимний режим".

"Президент Росії Володимир Путін у п'ятницю виклав умови для початку мирних переговорів з Україною. Путін також торкнувся питання легітимності лідера української влади Володимира Зеленського. "Президентський термін раніше обраного глави України завершився (...) джерелом виникнення нинішнього режиму в Києві став збройний переворот, який відбувся в 2014 році, і зараз виконавча влада в Україні знову, як і в 2014 році, узурпована і незаконно утримується".

Red Radio Ve також передруковує неперевірені та шкідливі наративи для демонізації українців. Наприклад, він повторює заяву RT, яка пов'язує підозрюваного в нападі на колишнього президента США Дональда Трампа з українськими найманцями.

"Виконавець нападу на Трампа пов'язаний з українськими найманцями. За даними російського телеканалу RT, особа, відповідальна за другий напад на Трампа, їздила в Україну, щоб нібито "вербувати найманців для Києва".

Ці іспаномовні прокремлівські джерела послідовно прагнуть дискредитувати Україну на світовій арені, формуючи уявлення про деспотичний і морально корумпований режим, щоб легітимізувати проросійські інтереси і посіяти міжнародні сумніви щодо легітимності та стабільності України.

На цьому ми завершуємо першу частину дослідження іспаномовних проросійських ЗМІ, проведеного спільно з аналітиками InsightNews. Незабаром буде опублікована друга частина, яка запропонує подальший аналіз наративів, що поширюються прокремлівськими ЗМІ з визначеної мережі, пов'язаних взаємним цитуванням.