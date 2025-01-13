На війні РФ проти України загинув грузинський боєць Каха Тілідзе, який воював у лавах ЗСУ
На війні проти російських загарбників загинув грузинський військовослужбовець Каха Тілідзе, який служив у Збройних силах України
Про це повідомляє NewsGeorgia.
Його загибель підтвердили доброволець Вано Надірадзе та лідер Антиокупаційного руху Давид Кацарава.
Де саме і за яких обставин загинув грузинський боєць наразі невідомо.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року на фронті загинуло приблизно 70 грузинських бійців, які воювали на боці ЗСУ.
- Наприкінці грудня боях за Україну загинув військовослужбовець з Латвії Едгар Платонов. Він воював проти російських окупантів у складі Інтернаціонального легіону ЗСУ
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