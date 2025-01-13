На війні РФ проти України загинув грузинський боєць Каха Тілідзе, який воював у лавах ЗСУ

Про це повідомляє NewsGeorgia.

Його загибель підтвердили доброволець Вано Надірадзе та лідер Антиокупаційного руху Давид Кацарава.

Де саме і за яких обставин загинув грузинський боєць наразі невідомо.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року на фронті загинуло приблизно 70 грузинських бійців, які воювали на боці ЗСУ.