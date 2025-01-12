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Словацька делегація вирушила до Росії для перемовин щодо постачання газу, але Польща заборонила їй летіти над своєю територією

Марія Науменко
12 січня, 2025 неділя
17:58
Світ Прапор Словаччини

У неділю, 12 січня, делегація Національної ради Словацької Республіки на чолі з віцепрезидентами парламенту Андреєм Данком і Тібором Гашпаром вирушила до Росії для перемовин щодо постачання газу. Однак Польща заборонила дипломатам летіти над своєю територією

Зміст

Про це інформує SME.SK.

До складу делегації увійшли депутати від партії Smer Маріан Кері, Ян Мажгут і Ріхард Глюк, а також Адам Лучанський від SNS.

Літак словацької делегації мав летіти до Росії через Польщу. Однак польська сторона заборонила  пролітати над своєю територією, і літак змінив маршрут, пролетівши над Чехією та Німеччиною. 

"Я не розумію позицію Польщі, але сприймаю її як реальність", - наголосив Данко.

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Перед вильотом він підкреслив, що метою візиту є отримання інформації про життя в Росії, акцентуючи на тому, що багато іноземців, включаючи німців, французів і американців, ведуть там бізнес.

Згідно з повідомленням, делегація планує зустрічі з представниками державної думи та членами уряду Росії. Данко висловив бажання ознайомитися з ситуацією щодо західних інвестицій в країні, в той час як Гашпар зазначив, що делегація має намір дізнатися, чи здатний Газпром забезпечувати постачання газу до Словаччини, враховуючи зупинку транзиту з боку України.

Повернення делегації до Словаччини заплановано на середу, 15 січня.

  • Уранці 1 січня Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.
  • 2 січня Фіцо відреагував на це вкрай критично. "Від імені Smer (керівної партії, - ред.) я повідомляю, що ми готові вести переговори й домовитися в коаліції про припинення постачання електроенергії та суттєве зниження субсидій для громадян України, які перебувають на території Словацької Республіки", - заявив очільник уряду Словаччини.
  • У Польщі на тлі заяв Фіцо запевнили, що готові збільшити постачання електроенергії для України.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Польща
газ
Словаччина
Економіка
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