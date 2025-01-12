Словацька делегація вирушила до Росії для перемовин щодо постачання газу, але Польща заборонила їй летіти над своєю територією

Про це інформує SME.SK.

До складу делегації увійшли депутати від партії Smer Маріан Кері, Ян Мажгут і Ріхард Глюк, а також Адам Лучанський від SNS.

Літак словацької делегації мав летіти до Росії через Польщу. Однак польська сторона заборонила пролітати над своєю територією, і літак змінив маршрут, пролетівши над Чехією та Німеччиною.

"Я не розумію позицію Польщі, але сприймаю її як реальність", - наголосив Данко.

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Перед вильотом він підкреслив, що метою візиту є отримання інформації про життя в Росії, акцентуючи на тому, що багато іноземців, включаючи німців, французів і американців, ведуть там бізнес.

Згідно з повідомленням, делегація планує зустрічі з представниками державної думи та членами уряду Росії. Данко висловив бажання ознайомитися з ситуацією щодо західних інвестицій в країні, в той час як Гашпар зазначив, що делегація має намір дізнатися, чи здатний Газпром забезпечувати постачання газу до Словаччини, враховуючи зупинку транзиту з боку України.

Повернення делегації до Словаччини заплановано на середу, 15 січня.