"Одне з найтяжчих рішень": директор ФБР Крістофер Рей достроково оголосив про відставку

Про це він розповів в інтерв'ю CBS News.

У виданні зазначили, що каденція Крістофера Рея була однією з найбільш політично напружених за 116 років існування бюро, оскільки розслідування були спрямовані проти Дональда Трампа і Джо Байдена.

"Моє рішення піти у відставку з ФБР, мушу вам сказати, було одним з найтяжчих рішень, які мені коли-небудь доводилося приймати", - визнав він.

За його словами, новообраний президент Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що має намір внести кадрові зміни.

"Я дуже, дуже дбаю про ФБР, про нашу місію і, зокрема, про наших людей. Але ви знаєте, що новообраний президент чітко дав зрозуміти, що він має намір внести зміни, а за законом він може це зробити з будь-якої причини або без жодної. Я дійшов висновку, що найкраще для Бюро - спробувати зробити це впорядковано, щоб не втягувати ФБР ще глибше в сутичку", - пояснив він.

Після його відставки обов'язки директора ФБР тимчасово виконуватиме його заступник Пол Ебейт. Згідно з законодавством, виконуючий обов'язки може залишатися на цій посаді не довше 210 днів, після чого сенат має затвердити нового постійного керівника.