У Хорватії триває другий тур президентських виборів: лідирує чинний очільник держави Міланович
У неділю, 12 січня, в Хорватії стартувало голосування у другому турі президентських виборів. Згідно з опитуваннями громадської думки, чинний президент Зоран Міланович має перевагу над Драганом Пріморацем, кандидатом від Демократичного союзу Хорватії
Про це інформує Reuters.
Виборчі дільниці відкрилися о 06:00 за Гринвічем і закриються о 18:00 за Гринвічем.
Екзитполи будуть оприлюднені одразу після закриття дільниць, в той час, як попередні результати голосування стануть відомі приблизно о 19:00. Офіційні результати очікуються наступними днями.
Загалом, право голосу в Хорватії мають близько 3,8 млн громадян.
У першому турі виборів, який відбувся два тижні тому, Міланович отримав 49,1% голосів, тоді як його опонент Пріморац набрав лише 19,35%.
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Нещодавнє опитування, проведене телеканалом Nova TV Daily News, показало, що Міланович, представник Соціал-демократичної партії, може розраховувати на 67,4% голосів, натомість Пріморац, колишній міністр науки, отримує менш ніж 27%.
У виданні зазначили, що попри те, що очільник держави не має права вето на законодавчі акти, він може впливати на питання зовнішньої політики, оборони і безпеки. Під час свого перебування на посаді Міланович, котрий раніше обіймав посаду прем'єр-міністра, нерідко вступав у публічні суперечки з прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем щодо важливих питань державного управління.
- У неділю, 29 грудня, у Хорватії пройшло голосування в першому турі президентських виборів. Переміг чинний проросійський президент Зоран Міланович.
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