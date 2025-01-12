У Хорватії триває другий тур президентських виборів: лідирує чинний очільник держави Міланович

Про це інформує Reuters.

Виборчі дільниці відкрилися о 06:00 за Гринвічем і закриються о 18:00 за Гринвічем.

Екзитполи будуть оприлюднені одразу після закриття дільниць, в той час, як попередні результати голосування стануть відомі приблизно о 19:00. Офіційні результати очікуються наступними днями.

Загалом, право голосу в Хорватії мають близько 3,8 млн громадян.

У першому турі виборів, який відбувся два тижні тому, Міланович отримав 49,1% голосів, тоді як його опонент Пріморац набрав лише 19,35%.

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Нещодавнє опитування, проведене телеканалом Nova TV Daily News, показало, що Міланович, представник Соціал-демократичної партії, може розраховувати на 67,4% голосів, натомість Пріморац, колишній міністр науки, отримує менш ніж 27%.

У виданні зазначили, що попри те, що очільник держави не має права вето на законодавчі акти, він може впливати на питання зовнішньої політики, оборони і безпеки. Під час свого перебування на посаді Міланович, котрий раніше обіймав посаду прем'єр-міністра, нерідко вступав у публічні суперечки з прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем щодо важливих питань державного управління.