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Головна Світ На виборах у Хорватії лідирує діючий президент, це не дуже хороший кандидат для України, - експертка-балканістка Гелетій
Ексклюзив

На виборах у Хорватії лідирує діючий президент, це не дуже хороший кандидат для України, - експертка-балканістка Гелетій

Марина Клюєва
29 грудня, 2024 неділя
16:51
Світ Зоран Міланович

Експертка-балканістка, кандидатка політичних наук Марія Гелетій розповіла про перебіг виборів у Хорватії, там 29 грудня проходить перший тур президентських перегонів

Зміст

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Кандидатів є декілька сьогодні, змагаються 8 кандидатів, але є очікування такі, що поки що лідирує діючий президент Зоран Міланович. Це не дуже хороший, скажімо, кандидат для України, тому що він не підтримує Україну і має досить проросійські заяви. Але разом з тим це поки що ситуація на сьогодні. Чи вона може змінитися - так, вона може змінитися. Ну, по-перше, останні вибори в сусідніх країнах показують, що соціальні мережі роблять свою справу і часто ті кандидати, які по опитуваннях не набирають голосів, можуть стати лідерами перегонів. Наприклад, Румунія, це такий дуже був сюрприз для всіх, коли кандидат, про якого взагалі не говорили, що він має якісь шанси, опинився лідером", - сказала вона.

Марія Гелетій зауважила, що позмагатися у другому турі із Зораном Мілановичем може представник партії хорватського прем’єр-міністра, який підтримує Україну.

"Також це означає, що інший кандидат, який є більш проєвропейським, ми очікуємо, більш проукраїнським. Тому що він з партії діючого прем’єра, який є достатньо проукраїнським і підтримує Україну, особливо в цей складний час. Це Драган Пріморац, він може принаймні вийти в дургий тур з діючим президентом, але, можливо, і інші кандидати. Наприклад є ще один кандидат, вона незалежна, але вона теж правоцентристська, це Марія Селяк Распудіч. Тобто теж незрозуміло, чи у неї є шанси, чи немає. Ну поки що показують прогнози, це два кандидати, один з них діючий президент і по опитуваннях діючий президент переможе", - розповіла експертка-балканістка.

Позиція Мілановича щодо України

23 листопада 2022 року Президент Хорватії Зоран Міланович відмовився надавати згоду на участь військових хорватського війська у навчальній місії ЄС для України.

25 січня 2022 року Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що Україні не місце в НАТО, а у разі ескалації агресії РФ Загреб максимально дистанціюється від подій.

Міністерство закордонних справ України назвало неприйнятною заяву президента Хорватії Зорана Мілановича щодо членства України в НАТО та Революції Гідності і вимагає її публічного спростування.

29 січня 2022 року Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що не змінив своєї думки про те, що Україна найкорумпованіша держава і що їй не місце в НАТО.

20 грудня 2022 року Міланович заявив, що Україна отримала статус кандидата в ЄС несправедливо.

30 січня 2023 року президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що Крим більше ніколи не буде частиною України, і закликав Європу не вступати у війну РФ, яку він назвав "наддержавою".

МЗС України заявило, що вважає неприйнятними висловлювання президента Хорватії, який заявив, що Крим більше ніколи не буде українською територією.

31 січня 2023 року Міланович заявив, що виступає проти передачі зброї Україні західними союзниками, а також висловив переконання в тому, що окупований Росією Крим ніколи не повернеться до складу України. У МЗС назвали слова Мілановича "неприйнятними", нагадавши про загрози, з якими зіткнулася Хорватія 30 років тому.

31 травня 2023 року Міланович заявив, що гасло "Слава Україні" має таке ж походження, як і вигук хорватських усташів – крайнього правого угруповання, яке діяло в країні під час Другої світової війни.

Конституційний суд Хорватії заявив, що проросійський президент Зоран Міланович не може брати участь у виборчій кампанії, балотуватися за партійним списком або бути кандидатом на посаду прем'єр-міністра, не залишивши посади президента.

Теги:
Новини
Україна
Росія
вибори
політика
вибори президента
президентські вибори
Хорватія
Війна з Росією
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