Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Президент Хорватії Міланович заявив, що "Крим більше ніколи не буде Україною"

Президент Хорватії Міланович заявив, що "Крим більше ніколи не буде Україною"

30 січня, 2023 понедiлок
18:10
Світ Зоран Міланович

Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що Крим більше ніколи не буде частиною України, і закликав Європу не вступати у війну РФ, яку він назвав "наддержавою"

Про це повідомляє RTS.

Міланович сказав, що Косово забрали у Сербії.

"Поки ви не зрозумієте, що Сербія та Росія — це не одне й те саме? Що це, на жаль, хворобливий факт та небезпека. Ми анексували Косово. Ми та міжнародне співтовариство. Його забрали у Сербії. Хто це зробив, як не ми? Хіба ми визнали Косово? Це не анексія, а узурпація. Як це називається? Вилучення", — сказав Міланович.

"Те саме стосується Криму — Крим ніколи більше не буде Україною. Це те, що кажуть провідні німецькі генерали", — додав він.

При цьому хорватський лідер назвав Росію "небезпечною".

"Ми вступаємо у війну з наддержавою", - наголосив він.

"Шалені емоції ведуть Європу до того, з чим вона не зможе впоратися", - додав Міланович, закликаючи країни не вступати в конфронтацію з РФ.

  • Рік тому Міланович заявляв, що Україні не місце в НАТО, а Революцію Гідності назвав "переворотом".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Крим
Хорватія
Читайте також:
Пентагон
30 січня, 2023 понедiлок
З Росією у списку: у Пентагоні назвали країни, армії яких є бойовою силою найвищого рівня
Непокаране зло повертається
Автор Антін Борковський
29 січня, 2023 неділя
Путін вже не знає що робити, він не може пояснити росіянам кінцевої мети, - Фейгін
30 січня, 2023 понедiлок
"Ми ніколи більше не будемо приниженими": міністр оборони Британії пригадав, що сказав Герасимов перед вторгненням в Україну
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.87
    Купівля 39.87
    Продаж 40.55
  • EUR
    Купівля 42.54
    Продаж 43.5
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
30 січня
18:22
Raiffeisen
Акції Raiffeisen Bank International упали на 6% після українських санкцій щодо його російської "дочки"
18:22
Денис Шмигаль
Шмигаль анонсував оновлення в системі закупівель для армії з обов'язковою публікацією цін на продукти й товари
18:07
Росіяни обстріляли Курахове на Донеччині, поранено людину
18:03
Юрій Бойко
Шмигаль не виявив достатньо підстав, щоб позбавити екслідера ОПЗЖ Бойка звання Героя
18:02
OPINION
Віталій Гайдукевич
Система освіти не розуміє ролі, задач і пріоритетів системи освіти
18:00
Назад у 90-ті. 18:00 Конєц спЄцопЄрацИЇ
17:49
суд
В Україні арештували активи російського підсанкційного олігарха на 1 млрд грн
17:48
Лубінець обговорив із представником Ради Європи проблему депортації до РФ українських дітей
Лубінець обговорив із представником Ради Європи проблему депортації до РФ українських дітей
17:28
LED-лампа
В Україні стартувала програма обміну ламп розжарювання на LED: подробиці
17:24
Марк Цукерберг
"Король метавсесвіту": про Цукерберга та історію створення Facebook знімуть документальний фільм
17:03
Олександр Усик
Усик згадав, що йому розповідав про війну батько, який був двічі поранений в Афганістані
16:59
Тарас Кремінь
Мовний омбудсмен дав оцінку рішенню Києво-Могилянської академії заборонити російську в стінах закладу
16:48
Іран
У МЗС Ірану викликали повіреного у справах України через коментар Подоляка, - ЗМІ
16:47
Ryanair
Ryanair заявив про готовність повернутись в Україну, щойно польоти стануть безпечними
16:45
російські військові
"Бояться, що в селах їх просто повбивають": мер Федоров про завезених до Мелітополя поліцейських із РФ
16:40
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:33
Єврокомісія
Рішення надати Україні танки - це відповідь на ескалацію з боку РФ, а не навпаки, - речник Єврокомісії
16:31
Шон Дайч
Український футболіст Миколенко отримав у "Евертоні" нового тренера
16:23
Ексклюзив
Leopard 2
Не треба очікувати, що танки Leopard уже на початку квітня будуть на полі бою, - головред Defense Express Катков
16:03
OPINION
Віктор Трегубов
Сучасна війна ламає усі стереотипи
15:51
Ексклюзив
Олег Жданов
Питання звільнення Криму може постати раніше, ніж деокупація Донеччини та Луганщини, - військовий експерт Жданов
15:48
Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто
"Це пов'язано з нашою спільною безпекою": глава МЗС Фінляндії заявив, що країна прагне вступити до НАТО разом зі Швецією
15:45
міни
Окупанти використовують мирних мешканців для пошуку шляхів через мінні загородження, - Центр нацспротиву
15:44
Ексклюзив
Євген Пригожин
Пригожин може мобілізувати ще 50 тис. зеків в Росії, - Денисенко
15:39
Єнс Столтенберг
Зброя з Ірану та КНДР і 200 тис. мобілізованих: Столтенберг навів докази підготовки Путіна до нового наступу
15:26
російські військові окупанти
Російська армія зосереджує зусилля на Донбасі, на Запорізькому напрямку наступу не спостерігається, - полковник Єрін
15:23
Ексклюзив
Біля Бахмута прикордонники захопили позицію окупантів за допомогою мінометів
На Бахмутському напрямку тривають піхотні бої на близьких дистанціях, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
15:19
Олександр Лукашенко
ФТУ оприлюднила заяву через святкування Лукашенка на честь перемоги "нейтральної" білоруски в Australian Open
15:14
Оновлено
Зеленський на Миколаївщині провів нараду щодо ситуації у регіоні
Зеленський на Миколаївщині провів нараду щодо ситуації у регіоні, а також спільно з прем’єр-міністеркою Данії відвідав поранених українських воїнів у шпиталі
14:54
Ексклюзив
Володимир Омелян
Навіть прапор України над Кремлем не є вирішенням ситуації з РФ, - Омелян
14:48
Пандемія COVID-19 залишається "глобальною надзвичайною ситуацією", - ВООЗ
14:44
Олександр Усик, Ентоні Джошуа
Усик розповів, як бійці ЗСУ допомогли йому вистояти у найважчому раунді поєдинку із Джошуа
14:39
Ексклюзив
Зачистка Криму відбудеться вже в цьому році, - військовий експерт Світан
14:24
Працювали на РФ у Криму з 2014-го: двом ексофіцерам ВМС України оголосили підозри у держзраді
14:18
Ексклюзив
Верховний лідер Ірану аятола Хаменеї
Іран перефокусовує увагу із внутрішньополітичних проблем на пошуки зовнішнього ворога, - експерт-міжнародник Ференс
14:03
OPINION
Орест Сохар
Троянський кінь для Росії
13:55
Ворог від ранку двічі обстріляв Херсон: пошкоджено домівки, авто та мережу електропередачі
13:43
Оновлено
Обстріл Херсона
Кількість постраждалих унаслідок обстрілів РФ Херсона 29 січня зросла до 13
13:14
на фото F-16
У Польщі назвали умову передачі Україні винищувачів F-16
13:14
Ексклюзив
танки Leopard
Високий рівень підготовки екіпажів може збільшити ефективність західних танків до 30%, - експерт Центру Разумкова
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV