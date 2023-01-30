Про це повідомляє RTS.

Міланович сказав, що Косово забрали у Сербії.

"Поки ви не зрозумієте, що Сербія та Росія — це не одне й те саме? Що це, на жаль, хворобливий факт та небезпека. Ми анексували Косово. Ми та міжнародне співтовариство. Його забрали у Сербії. Хто це зробив, як не ми? Хіба ми визнали Косово? Це не анексія, а узурпація. Як це називається? Вилучення", — сказав Міланович.

"Те саме стосується Криму — Крим ніколи більше не буде Україною. Це те, що кажуть провідні німецькі генерали", — додав він.

При цьому хорватський лідер назвав Росію "небезпечною".

"Ми вступаємо у війну з наддержавою", - наголосив він.

"Шалені емоції ведуть Європу до того, з чим вона не зможе впоратися", - додав Міланович, закликаючи країни не вступати в конфронтацію з РФ.

Рік тому Міланович заявляв, що Україні не місце в НАТО, а Революцію Гідності назвав "переворотом".

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