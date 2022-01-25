Президент Хорватії заявив, що Україні не місце в НАТО, а Революцію Гідності назвав "переворотом"
Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що Україні не місце в НАТО, а у разі ескалації агресії РФ Загреб максимально дистанціюється від подій
Про це повідомляє Dnevnik.
Відповідаючи на запитання, як Хорватія відреагує на ситуацію в Україні, Міланович сказав: "Ми не будемо мати з цим нічого спільного, і не маємо нічого. Якщо буде ескалація, ми виведемо останнього хорватського солдата".
"Україні не місце в НАТО. Коли Україна змінила владу, тоді цей рух, який не був демократичним, був переворотом, під час якого було вбито 50 людей. Історія була така - Україна йде на Захід, нічого не питаючи у Росії, в ЄС на неї чекають молочні ріки - кисільні береги. Україна досі залишається однією з найбільш корумпованих країн, ЄС нічого Україні не дав", - заявив президент Хорватії.
Міланович підкреслив, що буде всіма силами ставати на заваді будь-якому залученню Хорватії до конфлікту між РФ і Україною.
"Пленкович (прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, союзник України, - ред.) може погрожувати, скільки захоче. Хорватія повинна тікати від цього, як від пожежі. Хорватія не буде пожежником у цьому", - заявив Міланович.
- Нагадаємо, 8 грудня 2021 року прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович і Володимир Зеленський підписали спільну Декларацію щодо європейської перспективи України. Пізніше Міланович розкритикував цей візит через напругу на українському кордоні.
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