Зеленський і прем'єр-міністр Хорватії підписали декларацію щодо європейської перспективи України

Про це повідомляє Офіс президента.

"Сьогодні Україна й Хорватія зробили дуже важливий крок на шляху зміцнення дружби та взаємодії між двома нашими країнами. Хорватія є вже шостою державою ЄС, з якою Україна укладає такий важливий політичний документ. Високо ціную й тверду підтримку з боку наших хорватських партнерів руху України до членства в Альянсі", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції.

У декларації визначаються основні напрямки співпраці двох держав у межах того, що Україна прагне до вступу в Європейський Союз, та напрямки для майбутніх реформ в українській державі. Також у документі прописані кроки, які країна вже успішно зробила для імплементації Угоди про асоціацію з ЄС.

В ОПУ розповіли, що у декларації окремо відзначаються спільні інтереси двох держав у стабільності та безпеці європейського регіону та дотриманні міжнародно визнаних кордонів країн.

Підписання такого документу в ОПУ назвали свідченням підтримки Хорватією прагнення України вступити в ЄС.

"Ми підтримуємо європейські ініціативи України, підтримуємо процеси реформ і вважаємо, що це найкращий шлях для того, щоб покращити якість життя українців та пристосувати правову систему і економічний ринок", - сказав прем’єр-міністр Хорватії.

Нагадаємо, під час спільної пресконференції із прем'єр-міністром Хорватії Зеленський прокоментував розмову президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна.

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